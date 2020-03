Liigapelit loppuvat yhdellä rysäyksellä

Jo torstain kierros pelattiin tyhjille katsomoille.

Liiga arvioi, että pääsarjan kiekkoyhtiöiden ja emoyhtiön tulopuolelta häviää keskeytyksen vuoksi kymmenen miljoonaa euroa liikevaihtoa. Pudotuspelien pelaamatta jättäminen tuo säästöä myös kulupuolella, kun esimerkiksi matkustaminen, majoitus, markkinointi ja hallivuokrat jäävät pois, mutta ylivoimaisesti bisneksen suurin kuluerä eli pelaajapalkkiot jatkavat joka tapauksessa juoksemistaan.

Liiga on kuullut ennen päätöstä useita asiantuntijoita, mutta käteen ei enää valtion ja pääministerin ilmoituksen jälkeen jäänyt muita vaihtoehtoja kuin keskeyttää sarjatoiminta. Riskejä ei haluttu ottaa myöskään työntekijöiden eli pelaajien suhteen, sillä heistäkin jotkut kuuluvat riskiryhmään esimerkiksi astman vuoksi tai vähintäänkin heidän läheisissään on riskiryhmään kuuluvia ihmisiä.

Valtaosa Suomen urheilun päälajeista ilmoitti jo torstaina, että kaikki sarjatoiminta tältä kaudelta päättyy, eikä yksilöurheilussakaan lähiaikoina kilpailla. Kauden loppumetreillä päätös oli niille paljon helpompi kuin pudotuspeleihin valmistautuvassa jääkiekossa.

Vakuutus ei menetyksiä korvaa, jos sellainen on, sillä käytössä on rajaavana klausuulina yleensä pandemia. Maailman terveysjärjestö WHO julisti keskiviikkona koronaviruksen pandemiaksi.

Menettäjänä on myös Liigan tv-oikeudet omistava Telia, jonka kuumin jääkiekon tv-aika on juuri kevään ratkaisupeleissä.

Jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Saarela kertoi lähettäneensä kaikkien 15 liigaseuran pelaajille kyselyn loppukaudesta torstai-iltana. Pelaajien yksiselitteinen kanta oli, ettei yhtään peliä pitäisi enää pelata, ei edes lauantain runkosarjan päätösottelua.

Palkanmaksun katkaiseminen ei määräaikaisissa sopimuksissa pääsääntöisesti onnistu ennen sopimuksen päättymistä, elleivät osapuolet ole sopineet määräaikaiseen työsopimukseen liitettävästä irtisanomisehdosta.

Pelaajasopimus on perustapauksessa voimassa 30. huhtikuuta saakka. Liigapelaajilla alkaa sopimuksen mukaan neljän viikon harjoitusvapaa viimeisen virallisen ottelun jälkeen.

- Sillä kompensoidaan kauden aikaista epäsäännöllistä työaikaa, Saarela sanoo.

Tauon jälkeen alkavat normaalikaudella harjoitukset, joihin kutsutaan yleensä ne pelaajat, jotka seurassa jatkavat.