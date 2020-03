Korona hiljensi kentät - eri urheilulajit ovat reagoineet kirjavalla tavalla

Koronavirus on tuonut isoja muutoksia Suomen ja Pohjois-Karjalan urheiluun. Todella monet urheilupaikat ovat hiljentyneet epidemian edessä.

Urheilulajit ovat päättäneet eri tavoin sarjojen ja tapahtumien keskeytyksistä.

Osa sarjoista pelataan ilman yleisöä ja joissakin sarjoissa kausi on päätetty lopettaa kokonaan. Tietyissä lajeissa osa tapahtumista on peruttu mutta osa järjestetään normaalisti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hallituksen linjaus on, ettei yli 500 hengen tapahtumia järjestetä toukokuun loppuun mennessä. Usean urheilulajin kohdalla on peruttu myös pienempiä tapahtumia ja pelejä.

Kontiolahdella on kaavailtu pidettäväksi ampumahiihdon kansainväliset masters-kisat 25.-29. maaliskuuta. Kontiolahden Urheilijoista kerrotaan, että päätös kisojen järjestämisestä tehdään viikonlopun aikana. Kisoihin on tulossa noin 200 ampumahiihtäjää ja noin 70 toimitsijaa.

Suomen Jääkiekkoliitto tiedotti perjantaina, että 9. huhtikuuta Joensuuhun kaavailtu jääkiekon A-maaottelu Suomi-Tanska on peruttu. Ottelu olisi kerännyt Mehtimäen jäähallin täyteen yleisöä. Suomi-Tanska-maaottelu on peruttu myös Kuopiosta 10. huhtikuuta.

Toukokuussa Ylämyllyllä oli tarkoitus kilpailla perinteinen jokamiesluokan Kevätmylly, jota ei järjestetä. AKK:n alaiset kisat on peruttu 31.5. saakka.

Joensuussa on ollut tarkoitus järjestää yleisurheilun gp-kisat 3. kesäkuuta.

Yleisurheilu-Katajan toiminnanjohtaja Tuomo Lehtinen myöntää, että kisojen järjestäminen on vaakalaudalla.

- Mitään virallista ei pysty vielä sanomaan, koska teemme päätöksen yhdessä sopimusosapuolien ja lajiliittojen kanssa. Jokainen voi rivien välistä päätellä, missä mennään. Toistaiseksi asiat ovat jäissä, Lehtinen toteaa.

Joensuun keskuskenttä on remontissa loppukesän ajan heti gp-kisojen jälkeen. Niinpä kisojen siirtäminen myöhempään ajankohtaan ei ole mahdollista.

- Olin neuvotellut kisoihin mukaan neljä keihäänheittäjää maailman top kympistä. Torstain uutisten jälkeen heidän tulonsa peruuntui, Lehtinen paljastaa.

Kataja on perunut hallikisansa ja miettii, järjestetäänkö 23.-24. toukokuuta keskuskentälle kaavailtuja kisoja.

Suomen Urheiluliitto tiedotti torstaina, että esimerkiksi Kultainen keihäs -kilpailu perutaan Vantaalta 22. toukokuuta. Maantiejuoksun SM-kisat perutaan tai siirretään syksyyn ja maastojuoksun SM-kisat siirtyvät syksyyn.

Liittojohtoiset harjoitusleirit on peruttu yleisurheilussa ja uinnissa. Lajiliitot eivät suosittele urheilijoille matkustamista harjoitusleireille ulkomaille.

Katajan nuoret hiihtäjät olivat saapumassa torstaina Taivalkoskelle hopeasomman loppukisoihin, kun tieto kisojen perumisesta tuli. Hiihto-Katajan puheenjohtaja Ilari Nissinen organisoi paikalle saapuneille hiihtäjille omat testikisat.

- Pitihän se käydä kokeilemassa, kun olin laittanut suksia pari päivää valmiiksi, Nissinen kertoi.

Nissinen arveli, ettei hiihdon miniliigan finaalia pystytä todennäköisesti järjestämään ensi viikon torstaina. Myös lauantain 21.3. Hippo-hiihto on peruttu. Hiihtotapahtumien järjestämisestä on tehty tänä talvena vaikeaa monessa mielessä, kun lumitilannekin on ollut heikko.

Myös Puhoksen iltahiihdot on peruttu. Kisat oli tarkoitus järjestää 25.3., ja esimerkiksi Iivo Niskanen oli lupautunut alustavasti niihin mukaan.

Keväältä on peruttu myös nuorten SM-hiihdot. Pyhäjärven hiihdon Suomen cup ja Ristijärven SM-hiihdot ovat vielä auki.

Taitoluisteluliitto on perunut tämän viikonlopun noviisien SM-kisat.

Katajan taitoluistelijoiden kevätnäytös siirretään huhtikuulta todennäköisesti ensi syksyyn.

Suunnistusliitto tekee tällä hetkellä päätöksiä tulevista kisoista tapahtuma kerrallaan.

Esimerkiksi opiskelijoiden hiihtosuunnistuksen MM-kisat on peruttu Rovaniemeltä maaliskuun lopulta.

Rovaniemellä pitäisi järjestää Jukolan viesti 13.-14. kesäkuuta.

- Tilannetta seurataan Jukolan osalta. Tapahtuma siirretään, jos on pakko. Viimeinen vaihtoehto on, että se perutaan, Suunnistusliiton tapahtumapäällikkö Petteri Palmi sanoo.

Curlingissa Joensuussa kisataan viikonloppuna mixedin SM-kisat, mutta yli 60-vuotiaiden SM-kisat on peruttu.

Voimanostoliitto järjestää tänä viikonloppuna klassisen voimanoston SM-kisat Oulussa, mutta katsojia kehotetaan jäämään kotiin.

Peruttuja pelejä ja urheilutapahtumia ilman yleisöä

Jääkiekkoliiton sekä Kaukalopallo- ja ringetteliiton alaiset ottelut on peruttu loppukauden osalta. Myös jääkiekon SM-liigan kausi päättyi. KHL:n Jokerit pelaa ilman yleisöä.

Salibandyssa ja koripallossa pääsarjat on keskeytetty ja muut liiton alaiset ottelut on peruttu loppukauden osalta.

Lentopallossa miesten Mestaruusliigan runkosarja pelataan loppuun ilman yleisöä, muut sarjat on keskeytetty.

Palloliiton jalkapallo-ottelut sekä Pesäpalloliiton alaiset ottelut on peruttu maaliskuun loppuun asti. Jalkapalloliigan ja Superpesisten aloitus on siirretty kesäkuulle.

Yleisurheilussa Suomen Urheiluliiton alaiset kisat, jotka oli tarkoitus järjestää toukokuun loppuun mennessä perutaan tai siirretään syksyyn.

Suomen Uimaliiton alaiset kisat ja ottelut on peruttu 31.5. saakka.

Autourheilussa AKK:n alaiset kisat on peruttu 31.5. saakka.

Ravit kisataan Hippoksen mukaan toistaiseksi ilman yleisöä.

Hiihtoliitto on perunut keväältä maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kisoja.

Ampumaurheiluliitto, Judoliitto ja Keilailuliitto ovat siirtäneet kevään SM-kisoja myöhempään ajankohtaan.

Tennisliitto on keskeyttänyt kilpailutoiminnan 5.4. saakka.

Voimisteluliiton kilpailut, tapahtumat ja leirit on peruttu 14.4. saakka.