NHL-pomo Bettman on toiveikas, mutta kauden jatkumisen ajankohta on epäselvä

Jääkiekon NHL:n komissaari Gary Bettman korostaa, että sarja on vain tauolla. Sarjaa ei ole keskeytetty ja peruttu koronaviruksen takia, kuten Euroopassa monille jääkiekkosarjoille kävi tällä viikolla. Suomessa Liiga kertoi kauden päättämisestä eilen, ja Suomen jääkiekkoliitto ehti jo torstaina tiedottaa sarjojen lopettamisesta kesken kaiken.

– En mielelläni puhuisi "keskeytyksestä", koska toiveemme ja odotuksemme on se, että voimme jatkaa pelaamista ja lopulta ojentaa Stanley Cupin mestarijoukkueelle, kunhan tilanne normalisoituu ja kauden jatkaminen on turvallista ja järkevää, Bettman kertoi perjantaina CNBC:n haastattelussa, josta NHL uutisoi verkkosivuillaan.

NHL:n runkosarjaa on jäljellä joukkueesta riippuen 11–13 ottelua. Alkuperäisen aikataulun mukaan runkosarjan piti päättyä 4. huhtikuuta, ja pudotuspelien piti alkaa seuraavalla viikolla. Jo muutaman viikon tauko lykkää sarjan ratkaisua pitkälle kesään.

CNBC:n haastattelussa Bettmanilta kysyttiin, kuinka pitkälle kesään NHL on valmis venyttämään otteluohjelmaansa.

– Tuohon kysymykseen en osaa juuri nyt vastata. Minun ja henkilökuntani on katsottava sitä asiaa päivä kerrallaan. Tilanne muuttuu. Otamme kaikki vaihtoehdot huomioon, ja kun olosuhteet ovat taas suotuisat pelaamiselle, katsomme sitten, mitä voimme tehdä, Bettman pyöritteli.

– Toivon, että pystymme palaamaan normaalitilaan jossakin vaiheessa. Enkä toivo sitä pelkästään NHL:lle vaan urheilulle ylipäätään ja oikeastaan kaikelle, mitä nyt on meneillään.

NHL:n mestaruus jäi ratkaisematta viimeksi kaudella 2004–05, jolloin koko kausi peruuntui työsulun vuoksi. Kausina 1994–95 ja 2012–13 pelattiin työsulun johdosta "tynkäkaudet", ja runkosarjassa oli vain 48 ottelua per joukkue. Nyt runkosarjan loppusuoralla runkosarjan typistäminen olisi vaikeaa. Kauden ohjelmassa olisi 82 runkosarjaottelua.

Sarjatauossa voi olla myös hyvä puolensa. Jos kausi jossain vaiheessa jatkuu, moni seura saa sairastuvaltaan tärkeitä pelimiehiä takaisin kaukaloon.

Esimerkiksi mestarisuosikkeihin kuuluva Colorado on kärsinyt hurjasta loukkaantumissumasta. TSN:n mukaan sivussa on seitsemän pelaajaa, joiden joukossa on suomalaistähti Mikko Rantanen. Joukkueen toinen suomalainen Joonas Donskoi putosi pelistä edellisessä ottelussa, mutta häntä ei ole kirjattu loukkaantuneiden pelaajien listalle.

Pudotuspeleihin tähtäävistä joukkueista Columbuksen tilanne on ollut vielä karmeampi, kun sairastuvalla on TSN:n mukaan kahdeksan pelaajaa. Myös sarjan yllättäjiin kuuluneen Philadelphian rivit ovat harvenneet uhkaavaan tahtiin, mutta sarjatauko tuo kaivattua toipumisaikaa pelaajille.