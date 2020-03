Brittilehti: Uefa harkitsee EM-jalkapalloa joulukuulle

Euroopan jalkapalloliitto Uefa pohtii mahdollisuutta pelata miesten EM-lopputurnaus tämän vuoden joulukuussa, kertoo brittilehti The Telegraph . Tätä ja muita koronaviruksen pakottamia vaihtoehtoja pohditaan Uefan ensi tiistain kokouksessa.

Pandemia on pysäyttänyt eurooppalaisen jalkapallon lähes tyystin, ja Telegraphin lähteiden mukaan kesä-heinäkuuksi ajoitetun EM-turnauksen siirtäminen myöhemmäksi on melkeinpä välttämätöntä, jotta kansalliset sarjat saadaan pelatuksi. Aiemmin on jo väläytelty turnauksen siirtämistä kesään 2021, mutta ilmeisesti myös "vain" kuuden kuukauden siirto on pöydällä Uefan kokouksessa.