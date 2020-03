Huuhkajat valmiina EM-ratkaisuun kuin ratkaisuun – talven hyytävyys ei toki houkuta

Euroopan jalkapalloliitto Uefa pohtii tiistaina kokouksessaan vaihtoehtoja siihen, kuinka kesän odotetun miesten EM-lopputurnauksen kanssa toimitaan koronaviruksen tuoman kaaoksen keskellä. Kautta aikain ensimmäiseen arvoturnaukseensa lähtevässä Suomen maajoukkueessa ollaan valmiita ratkaisuun kuin ratkaisuun.

Julkisuudessa on väläytelty eri optioita EM-pelaamisen suhteen. Brittilehti Telegraphin lähteiden mukaan kesä-heinäkuuksi ajoitetun EM-turnauksen siirtäminen myöhemmäksi on melkeinpä välttämätöntä, jotta pysähdyksissä olevat kansalliset sarjat saadaan pelatuksi. Lehden mukaan Uefa pohtiikin mahdollisuutta pelata turnaus tämän vuoden joulukuussa. Aiemmin on jo tuotu esille turnauksen siirtämistä kesään 2021.

Huuhkajille, kuten varmasti muillekin turnausmaille, pysyminen tässä kesässä olisi se toivotuin ratkaisu. Maajoukkuepäällikkö ja joukkueenjohtaja Lennart Wangel toki myöntää, että tuo vaihtoehto näyttää tässä tilanteessa "mahdottomalta". Seuraavaksi helpointa olisi suosiolla siirtää turnaus kesään 2021.

– Olemme tehneet todella paljon töitä turnauksen kanssa, majapaikkojen ynnä muun sellaisen kanssa. Helpointa olisi siirtää turnausta vuodella, meillä olisi paketti jo valmiina. Jos turnaus pelataan joulukuussa, niin (Suomen venäläisessä majapaikassa) Repinossa olosuhteet voivat olla hyytävät. Kesä on logistiikan kannalta parempi, Wangel miettii.

– Uskon, että turnaus pelataan kesällä. Mutta eri vaihtoehtoja mietitään tiistaina, ja toivottavasti silloin myös saadaan päätöksiä. Neuvotteluista voi tulla vaikeita, mutta ykkösjuttu tässä on se, että kisat kyllä pelataan.

Huuhkajaparvi pysynyt terveenä

Maailmalta kantautuu päivittäin uutisia koronavirukseen sairastuneista urheilutähdistä. Wangelin mukaan Suomen jalkapallomaajoukkue, niin pelaajat kuin muukin osa ryhmää, on pysynyt viruksen tavoittamattomissa toistaiseksi.

– Olen tavoittanut lähes kaikki. Pelaajia on informoitu tilanteesta, ja varsin rauhallisesti ovat kaikki ottaneet asian. Jotkut joutuvat pysyttelemään sisällä, jotkut pääsevät harjoittelemaan, mutta kaikilla tärkeintä on tietysti terveys. Jalkapallo on suurta, mutta terveys vielä suurempaa.

Tiistaina virallistetaan myös Suomen maaliskuun lopun Puola- ja Ranska-maaotteluiden peruminen. Jo valmiiksi vähäisten maajoukkuekokoontumisten väheneminen ei tee hyvää kisavalmisteluille, mutta Wangel ja päävalmentaja Markku Kanerva tietävät, että synkälläkin pilvellä on hopeareunuksensa.

– Kuten kaikki varmaan tietävät, Markku on aika rauhallinen ihminen. Ei pidä murehtia, asiat tulevat, jos ovat tullakseen, ja osaamme mukautua mihin tahansa tilanteeseen. Näinhän se menee muussakin elämässä, ei vain jalkapallossa, Wangel kuvaa päävalmentajan suhtautumista muuttuneeseen tilanteeseen.

– Ja kyllähän voi myös ajatella, että vuosi tulisi lisäaikaa Huuhkajien valmistamiseen EM-vireeseen.