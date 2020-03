NHL-seura Ottawa Senatorsin pelaajalla koronavirustartunta

Jääkiekon NHL-seura Ottawa Senatorsin pelaajalla on todettu koronavirustartunta, seura kertoo tiedotteessaan

Senatorsin mukaan pelaajan oireet ovat lieviä ja hän on eristyksessä. Seura selvittää, kenen kanssa pelaaja on ollut tekemisissä. Lisäksi koko joukkue on määrätty tartunnan vuoksi eristykseen, ja heidän terveydentilaansa seurataan.