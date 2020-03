Italian jalkapalloliiton FIGC:n puheenjohtaja Gabriele Gravina toivoo, että maan pääsarja Serie A jatkuisi 2. toukokuuta ja sarja saataisiin pelatuksi viimeistään heinäkuussa.

Kaikki italialaisurheilu on pysähdyksissä ainakin huhtikuun 3. päivään asti. Syynä on maassa jylläävä koronavirus, johon on kuollut Italiassa yli 2 500 ihmistä.

– En halua edes ajatella sitä, että emme aloittaisi (kautta) jälleen. Toimimme sillä oletuksella, että aloitamme 2. toukokuuta ja jos sarjaa ei saada loppuun 30. kesäkuuta mennessä, niin mahdollista on pelata heinäkuussa, Gravina kertoi Italian radiolle.

– Jos tuo ei ole mahdollista, turvaudumme sarjajärjestelmien muutokseen.