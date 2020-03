"Haluamme auttaa hädän hetkellä" - Jalkapalloseura Jippo lupaa avustaa koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia henkilöitä

Joukkue ilmoitti, että joukkueen pelaajat ja johtoryhmä haluavat tarjota apua esimerkiksi kaupassa käyntiin riskiryhmään kuuluville vanhemmille ihmisille Jyväskylän alueella.

Monista hyväntekeväisyyskampanjoista tunnettu joensuulainen jalkapalloseura Jippo kuuli Happeen ilmoituksesta, ja maanantaina Jippo ilmoittikin järjestävän vastaavanlaisen kampanjan.

- Happeen idea vaikutti sellaiselta, joka sopii meidän seuran arvoihin. Mietimme, että lähdemme samaa toteuttamaan. Soitin silloin Happeelle, että miten heillä on asiat käynnistyneet, Jipon toiminnanjohtaja ja pelaaja Timo Tahvanainen kertaa puhelimitse.

Tahvanaisen ollessa Happeeseen yhteydessä joukkue kannusti myös Jippoa lähtemään mukaan vastaavanlaiseen toimintaan.

- Laitoin Jipon yhteiseen whatsapp-ryhmään kysymyksen, että ilmoittakaa kuka ei pääse. Osalla oli ylioppilaskirjoituksia tulossa tai omaisia, jotka kuuluvat itse riskiryhmään. Iso osa joukkueesta on tässä kuitenkin mukana, Tahvanainen jatkaa.

Jipon joukkueella ei ole yhteisiä treenejä koronaviruksen vuoksi, joten senkin vuoksi joukkueen jäsenillä on aikaa tehdä yhteistä hyvää.

- Tämä on sen verran tärkeä juttu, että totta kai haluamme olla auttamassa.

Käytännön järjestelyistä ei ole vielä kokemusta, sillä torstai-iltapäivään mennessä Jippo ei ollut vielä saanut yhtään avunpyyntöä. Ehkä ihmisillä on asiat toistaiseksi vielä niin hyvin, tai sitten Jipon ilmoitus ei ole vielä tavoittanut riskiryhmään kuuluvia.

- Käytännössä katsottaisiin, että mistä päin Joensuuta avuntarve olisi, ja sitten katsoisimme lähimpänä siellä asuvan pelaajamme. Hän ottaisi puhelimitse yhteyttä avun tarvitsijaan ja sen jälkeen sovittaisiin, että miten asiointi toteutettaisiin.

Koska tempauksen kohderyhmänä ovat riskiryhmään kuuluvat henkilöt, painottaa Tahvanainen hygienian tärkeyttä.

- Ennen lähtöä on tärkeää pestä kädet hyvin. Pitää myös sopia, että milloin tavarat jätetään esimerkiksi avun tarvitsijan oven ulkopuolelle.

Jipon pelaajia ja johtoryhmää on Tahvanaisen mukaan valmiina antamaan apua noin 30 henkilöä. Sosiaalisessa mediassa on tullut tempauksen tiimoilta positiivista palautetta, Tahvanainen kertoo.

- Tämä on juuri meidän näköinen juttu. Haluamme auttaa hädän hetkellä. Mielellämme autamme tällaisissa asioissa. Harva tätä varmasti pahalla katsoo, että haluamme olla auttamassa.

Tahvanainen haluaakin rohkaista ihmisiä ottamaan yhteyttä.

- Ei tarvitse kainostella. Mielellämme autamme kun tilanne on tällainen. Apua saa pyytää ehdottomasti, Tahvanainen alleviivaa.

Jipon edustusjoukkueen pelaajat ja johtoryhmä tarjoavat apua kaupassa käyntiin tai muihin hakutehtäviin koronaviruksen riskiryhmään kuuluville ihmisille Joensuussa ainakin maaliskuun loppuun saakka. Yhteydenotot: Timo Tahvanainen, Puh. 050 5622 066. Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jippo voitti kaikki neljä cup-otteluaan ennen kuin koronavirus keskeytti ottelut. Arkistokuva helmikuun kotiottelusta Nurmijärven Jalkapalloseuraa vastaan. Kuva: Niko Jouhkimainen.

Jipon joukkue ei tauosta huolimatta laakereilla lepää

Jalkapallon Kakkosessa pelaavan Jipon alkukauden ottelut Suomen cupissa menivät loistavasti ennen kuin pelit menivät tauolle koronaviruksen vuoksi. Jippo ehti pelata neljä cupin peliä voittaen kaikki.

Loistavien otteiden myötä joukkueen oli tarkoitus kohdata Veikkausliigassa viime kaudella hopealle sijoittunut turkulainen FC Inter.

- Ei voi alkukauden otteisiin muuta olla kuin tyytyväinen. Olemme menneet voitosta voittoon. Oikea ratkaisu oli, että pelit siirretään siihen ajankohtaan, kun pystymme taas pelaamaan, Jipon toiminnanjohtaja Timo Tahvanainen, 33, kertoo.

Outokummussa syntynyt Tahvanainen kuuluu myös Jipon pakistoon.

Liikuntapaikkojen sulkeutuminen ja joukkuetreenien peruminen aiheuttavat omat ongelmansa joukkuelajien harrastajille.

- Joukkueella on omatoimista harjoittelua, eli ei tässä laakereilla levätä. Omatoimijaksoilla on tietynlaiset ohjelmat, jossa on juoksua ja kuntoilua. Tietysti nyt on se, että missä kaikkea pystyy tekemään. Pitää soveltaa itse kaikkien, Tahvanainen summaa.

Omatoimijaksot voivat kuulostaa leppoisalta toiminnalta, mutta se on Tahvanaisen mukaan kaikkea muuta.

- Siellä on rankkojakin treenejä. Viidelle päivälle on tekemistä. Ei tässä helpolla pääse. Sinänsä tylsempäähän se on yksinään treenata, Tahvanainen myöntää.

- Pallon kanssa ei pääse niin paljon tekemisiin. Ei se yksin treenaaminen niin mukavaa ole, kun on isommassa ryhmässä tottunut asioita tekemään.

Jippo lanseerasi jo viime vuoden puolella kausikorttihaasteen, jonka tavoitteena oli myydä 500 kausikorttia.

- Tällä hetkellä kausikortteja on myyty noin 350 kappaletta. Kampanja onnistui hyvin. Olemme määrään ihan tyytyväisiä. Viime kesänä meidän yleisömäärä oli noin 350 katsojaa. Toivottavasti ihmiset lähtevät peleihin, Tahvanainen toivoo.