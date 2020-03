Koronavirus mullisti maratonin ME-miehen Eliud Kipchogen tavat – yhteisharjoitukset ovat vaihtuneet yksinäiseen puurtamiseen

Maratonjuoksun ME-mies Eliud Kipchoge taittaa harjoituksissaan yksinäisiä kilometrejä. Olympiavoittaja on aina tykännyt kenialaisjuoksijoiden yhteisharjoituksista, mutta hän joutuu juoksemaan lenkkinsä yksin. Syynä on koronaviruspandemia.

BBC seuraa Kipchogen harjoittelua ja ohjelmasarjan ensimmäisen osan nimi on "Eliud Kipchogen eristyspäiväkirja". Ohjelman alussa juoksuasuun ja lenkkitossuihin pukeutunut Kipchoge nousee keittiön tuolilta ja toteaa aikaisen herätyksen.

– Kello on kuusi. Tämä on kolmas päivä sen jälkeen, kun koronavirus pakotti meidät hajaantumaan harjoitusleiriltä omiin oloihimme, Kipchoge kertoo.

– Tämä on todella rankkaa, koska arvostan tiimityötä. Se on kaikkien yhteinen etu ja se on auttanut minua valtavasti.

Kahden tunnin alittaja

Kipchoge on Rion 2016 olympialaisten maratonvoittaja. Ratajuoksuissa hän voitti 5 000 metrin maailmanmestaruuden vuonna 2003.

Syyskuussa 2018 Kipchoge juoksi maratonin nykyisen maailmanennätyksen 2.01.39.

Viime vuonna hän alitti Wienissä järjestetyssä epävirallisessa ennätyskokeessa kahden tunnin rajan ajalla 1.59.40,2, mutta tulosta ei hyväksytä maailmanennätykseksi. Kipchoge selvisi maratonista alle kahdessa tunnissa, kun hänellä oli johtoauto huolehtimassa vauhdinjaosta, ja hänen rinnallaan vuorotteli joukko apujuoksijoita.

Perhe ja kilometrit

Nyt Kipchoge harjoittelee yksin ja tapaa vain perhettään.

– Pyrin eristämään itseni, pysyttelen perheeni parissa ja vältän huolellisesti muita tapaamisia, Kipchoge kertoo ohjelmassaan.

– Herään aikaisin ja yritän pitää itseni kunnossa.

Päivän ensimmäinen harjoitus alkaa ennen auringonnousua.

– Hyvää huomenta, Kipchoge toivottaa, heilauttaa kameralle kättään ja säntää matkaan.

Koirat haukkuvat perään, kun maratonmestari kiihdyttää harjoituslenkilleen.