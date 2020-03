KOK:lta likistetään Tokio-päätöstä

Kansainvälinen olympiakomitea KOK varasi sunnuntaina Tokio-päätökselleen neljä viikkoa aikaa, mutta eri maiden urheilujärjestöissä alkaa olla jo melkoinen yksimielisyys tarpeesta siirtää kesäolympialaisia tuonnemmaksi. KOK:lta vaaditaan asiasta pikaista päätöstä.

Kanada ja Australia ovat ilmoittaneet, etteivät ne lähetä joukkueita Tokion kisoihin, jos ne alkavat aikataulun mukaisesti 24. heinäkuuta. Ilmoitusten jälkeen myös Yhdysvaltain olympiakomitea totesi, että kisat olisi parasta siirtää.

KOK:ta vaaditaan kiirehtimään päätöstään sillä perusteella, että nyt urheilijat joutuvat vaarantamaan terveytensä ja jopa uhmaamaan viranomaismääräyksiä valmistautuessaan kisoihin.

Yhdysvaltain olympiakomitea on kysynyt aktiiviurheilijoiden kantaa, ja myös urheilijoiden enemmistö kannattaa kisojen siirtämistä. Kyselyyn osallistuneista 1 780 urheilijasta 68 prosenttia kannatti kisojen lykkäämistä.

– Tärkein johtopäätöksemme näistä urheilijoiden kannanotoista on se, että kisat pitäisi siirtää, vaikka viruksen uhka väistyisi loppukesään mennessä. Viranomaismääräykset ovat jo vaikeuttaneet urheilijoiden harjoittelua niin pahoin, eikä dopingtestausta eikä olympiakarsintoja kyetä järjestämään asianmukaisesti, Yhdysvaltain olympiakomitea totesi kannanotossaan.

Yhdysvaltain olympiakomitean kantaa tukevat ainakin maan yleisurheilu-, uinti- ja voimisteluliitot.

Myös Britannian olympiayhdistyksen puheenjohtaja Hugh Robertson pitää kisojen järjestämistä aikataulussaan mahdottomana nykytiedon valossa.

– En mitenkään näe, että voisimme lähettää joukkueemme Tokioon ensi kesänä, jos virus käyttäytyy kuten asiantuntijat nyt ennakoivat, Robertson totesi.

Kisojen siirtäminen on valtavan hankalaa monella tapaa, mutta urheilijoiden kärsivällisyys ja ymmärrys alkaa loppua. Tyytymättömyys kohdistuu KOK:n puheenjohtajaan Thomas Bachiin.

Järjestelyt jatkuvat vielä raiteillaan, ja torstaina Japanissa aletaan juoksuttaa olympiatulta kohti Tokiota.

– Tätä ei voi hyväksyä, koska siirtopäätöksen viivyttäminen on vastuutonta ja vastoin urheilijoiden oikeuksia, urheilijoiden etujärjestö Global Athlete ilmoitti kannanotossaan.

Tokion kisoille on palloteltu kolmea vaihtoehtoista aikataulua. Siirto loppuvuoteen tuntuu hullulta, koska se saattaisi osua viruksen toiseen aaltoon. Kesä 2021 tai kesä 2022 tuntuisivat järkevämmiltä vaihtoehdoilta esimerkiksi koronaviruslääkkeiden ja -rokotteiden kehityksen kannalta.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA on jo ilmoittanut, että se on tarpeen vaatiessa valmis siirtämään Oregonissa 6.–15. elokuuta 2021 järjestettäviä MM-kisoja olympialaisten tieltä.

KOK:n johtoon kohdistuu nyt ankara paine, mutta järjestön entinen markkinointijohtaja Michael Payne ymmärtää, miksi päätös viivästyy.

– Kisojen siirtäminen on pökerryttävän vaikea toteuttaa. Kyse on maailman suurimmasta urheilutapahtumasta, jota on valmisteltu seitsemän vuotta, Payne muistutti.

Kyse on myös melkoisesta rahapotista, sillä Tokion 2020 olympialaisten järjestelyihin on käytetty lähes 12 miljardia euroa.

Worldometers-sivuston mukaan maailmassa oli tiistaiaamuna Suomen aikaa yli 382 000 todettua virustartuntaa. Kuolleiden määrä oli noussut yli 16 500:aan.