Espanjassa karanteenissa oleva Leo-Pekka Tähti :”Oli ensiarvoisen tärkeää siirtää kisat ensi vuoteen” – myös Tokion paralympialaiset kisataan 2021

Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) ja Tokion olympialaisten ja paralympialaisten järjestelytoimikunta ilmoittivat tiistaina, että Tokion kesäolympialaiset ja -paralympialaiset siirtyvät myöhempään ajankohtaan koronaviruspandemian vuoksi.

KOK:n tiedotteen mukaan kisat järjestetään ”vuoden 2020 jälkeen mutta ei myöhemmin kuin kesällä 2021”. Kesäparalympialaiset järjestetään pian olympialaisten jälkeen.

– Omasta ja varmasti kaikkien urheilijoiden näkökulmasta tämä päätös on iso helpotus. Maailma voi hoitaa korona-asian kuntoon ja keskitytään sitten urheiluun. Oli ensiarvoisen tärkeää siirtää kisat ensi vuoteen. Uskon, että ne tullaan järjestämään ensi kesänä,ei aiemmin, sanoi viisinkertainen ratakelauksen paralympiakultamitalisti, sanoi parhaillaan Espanjassa karanteenissa oleva Leo-Pekka Tähti Paralympiakomitean tiedotteessa.

– Tämä päätös muuttaa omia lähitulevaisuuden suunnitelmia. Nyt ei tarvitse kiirehtiä Suomeen, jossa epidemian pahin vaihe on varmasti vasta tulossa. Espanjassa tilanne on nyt todella paha, mutta toivoa on, että pian alkaa helpottaa ja sairastuneiden määrä lähtee laskuun, Tähti jatkoi.

"Kisoista olisi tullut hautajaiset"

Myös paratriathlonisti Liisa Lilja piti kisojen siirtoa ainoana oikeana ratkaisuna. Lilja saapui viikko sitten Suomeen Espanjan Torrevijasta ja viettää parhaillaan aikaa kotikaranteenissa.

– Aivan oikea ratkaisu. Lähdin viikko sitten Espanjasta ja siellä ehdin nähdä, mistä tässä on kysymys. Jos meillä Suomessa päällimmäinen tunne on vielä huoli, niin siellä se oli jo puhdas pelko. Kun joudutaan miettimään, kuka saa hoitoa ja kuka ei, niin ei todellakaan ole oikea aika miettiä, kuka pääsee olympialaisiin tai paralympialaisiin, Lilja sanoi.

– Niistä kisoista olisi tullut urheilujuhlan sijaan hautajaiset. Ja kun tiedämme, että japanilaiset pystyvät järjestämään mahtavat kisat, niin annetaan heille siihen mahdollisuus sitten ensi vuonna, Lilja jatkoi.

Pekingiin jää vähän aikaa

Tokion paralympialaiset oli määrä järjestää kaksi viikkoa olympialaisten päättymisen jälkeen 25.8.–6.9.2020. Nyt kisat siirtyvät eteenpäin maksimissaan vuodella. Pekingin talviparalympialaiset järjestetään 4.–13.3.2022, joten kisojen väliin jää pienimmillään vain reilu puoli vuotta.

– Kisojen siirto oli lopulta odotettu päätös, ja on tietysti hyvä, ettei urheilijoiden tarvitse enää olla epävarmuudessa sen suhteen järjestetäänkö kisat vai ei. Kysymysmerkkejä tästä varmasti jää paljon ilmaan liittyen muun muassa siihen, miten karsintajärjestelmät kisoihin muovataan eri lajeissa tämän kaiken jälkeen, totesi Suomen paralympiajoukkueen johtaja Kimmo Mustonen.