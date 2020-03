Urheilukanavat retroilevat – nähtävissä esimerkiksi Jokerit–TPS-klassikkofinaaleita

Telia TV näyttää maalis-huhtikuussa 38 jääkiekkoliigan takavuosien pudotuspeliottelua. Ohjelmatarjonta käynnistyy tänään vuosien 1996 ja 1997 ratkaisevilla loppuotteluilla, joissa kohtasivat Jokerit ja TPS. Lauantaina ohjelmassa ovat vuoden 1998 ratkaiseva finaali HIFK–Ilves ja vuoden 1999 HIFK–TPS.

– Monen lätkäfanin kevääseen syntyi tyhjiö. Telia haluaa omalta osaltaan tuoda viihdykettä tämän täysin poikkeuksellisen tilanteen keskelle, Telian liigalähetysten vastaava tuottaja Kalle Takala viittasi tiedotteessa koronaviruksen aiheuttamaan liian aikaiseen kauden päättämiseen.

Ratkaisevien finaalien lisäksi kevään aikana näytetään myös muita pudotuspelejä sekä vuoden 2009 seitsemäs liigakarsintaottelu Ässät–Sport.

Viasat ja Viaplay näyttävät lauantaista alkaen jalkapallon Englannin Valioliigan otteluita 2000-luvun ajalta. Ohjelmisto käynnistyy lauantaina kauden 2001–02 ottelulla Arsenal–Manchester United. Valioliigan ottelut ovat uudelleen selostettuja.

– On mielenkiintoista nähdä kuinka nykypäivän selostajat selostavat vanhat ottelut "livenä" uudestaan aivan kuin ne pelattaisiin tänään. Vaikka lopputulos on tiedossa, ei näistä otteluista tule puuttumaan jännitystä eikä tunnetta, Viasatin ja Viaplayn taustalla Pohjoismaissa toimivan NENT Group Finlandin jalkapallotuottaja Antti Salo sanoi.

C More käy myös vanhojen jääkiekkoliigan otteluiden kimppuun ja näyttää Telia TV:n tavoin muun muassa Jokerit–TPS-klassikkofinaaleja. C Moren tarjonnassa on myös jalkapallon Mestarien liigan ja Espanjan La Ligan sekä golfmestari Tiger Woodsin parhaita paloja vuosien varrelta.