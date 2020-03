Edmonton-tähti kuuli pottuilua uuden kotinsa erikoisuudesta, joka nousikin nyt suureen arvoon

Jääkiekon NHL:ssä pelaavan Edmonton Oilersin suurin tähti Connor McDavid muutti hiljattain uuteen kotiin ja sai joukkuekaverinsa naljailemaan hänelle yhdestä asiasta, nimittäin kanadalainen McDavid rakennutti kotiinsa kuntosalin. Nyt siitä onkin ollut yllättävän paljon iloa, kun pelaajien pitää harjoitella omatoimisesti koronaviruksen aiheuttaman tauon aikana.

– Jotkut joukkuekaverit pottuilivat minulle. He sanoivat, että mitä järkeä on pitää kuntosalia asunnossa, kun kaukalo on aivan vieressä. Nyt olen siitä kiitollinen, koska minulla on ollut vaihtoehtona harjoitella täällä, McDavid tuumi NHL:n verkkosivuilla.

Epätietoisuus kauden jatkumisesta kuitenkin vaivaa hyökkääjää, joka on sarjan pistepörssissä toisena ketjukaverinsa Leon Draisaitlin jälkeen. Saksalainen Draisaitl on ahnehtinut pisteet 43+67=110 ja McDavid 34+63=97.

– Tietysti tämä on raskasta. Emme tiedä, mitä kaudelle tapahtuu. Tietysti olemme toiveikkaita, että voisimme jatkaa siitä, mihin jäimme, McDavid ruoti tilannetta.

Tauon jälkeen suoraan pudotuspeleihin?

Edmonton on hyvissä asemissa Tyynenmeren divisioonan kärkikahinoissa. Runkosarjaa oli jäljellä vajaa kuukausi, kun sarja laitettiin tauolle reilut kaksi viikkoa sitten. Kevään pudotuspeleihin joukkue lastasi suuria odotuksia, mutta runkosarjan jatkuminen, pudotuspelit ja koko kauden jatkaminen ovat vaakalaudalla.

Vaihtoehtoja on monia.

– Tietysti haluaisin reilun kauden, joka tarkoittaisi täyttä kautta. Jos pystymme siihen, sitä minä kannatan, McDavid tuumi.

Tauko saattaa venyä pitkäksi, joten pelituntuma voi olla hukassa sen jälkeen. Yksi vaihtoehto on se, että pudotuspelit alkavat suoraan tauon jälkeen.

– En usko, että voisimme vain hypätä pudotuspelien ensimmäiseen peliin, kun Calgary tulee Edmontoniin, jolloin kaverit vain jahtaisivat toisiaan emmekä olisi pelanneet peliäkään kahteen kuukauteen. Haluamme pysyä terveinä ja varmistaa, että kaikki ovat valmiita pudotuspeleihin, McDavid paalutti.