Klopp kuuli sairaalahenkilökunnan laulavan You'll never walk alone ja alkoi itkeä

Jalkapallon Englannin Valioliigaa johtavan Liverpoolin päävalmentajakertoi seuran verkkosivujen haastattelussa vähän aikaa sitten tapahtuneesta pysäyttävästä hetkestä. KIopp näki videon, missä sairaalahenkilökunta laulaa Liverpoolin otteluista tuttua You'll never walk alone -hymniä työnsä lomassa.

Saksalaisvalmentaja myönsi, että tuon jälkeen kyyneleet nousivat silmiin.

– Aloin itkeä välittömästi, kun he alkoivat laulaa You'll never walk alonea. Se on uskomatonta, Klopp tunnelmoi.

Muutenkin hän alleviivasi arvostavansa korkealle niiden ihmisten työtä, jotka vaarantavat terveytensä auttaakseen muita.

– Minun englantini ei ole tarpeeksi hyvää sanomaan sitä. Se on erikoislaatuista ja hienoa, Klopp kertoi ajatuksistaan.

Liverpoolin pelaajat ovat hajautuneet kukin tahoilleen ja harjoittelevat omatoimisesti. Valioliigaa olisi jäljellä 9–10 ottelua joukkueesta riippuen. Sarjakauden jatkuminen on kuitenkin hämärän peitossa. Sarjaa pyritään jatkamaan, mutta koronavirustilanne muuttuu koko ajan.

Yhteinen ongelma

Klopp muistuttaa, että kaikki ihmiset ovat nyt tekemisissä koronaviruksen kanssa, vaikka vielä vähän aikaa sitten uhkaa vähäteltiin. Jalkapallo on nyt jäänyt taka-alalle ajatuksista, eikä Klopp halua murehtia kauden jatkumisella, kun ympärillä tapahtuu vakavampiakin asioita.

– On paljon ihmisiä, joilla on paljon suurempia ongelmia, joten tuntuu kiusalliselle puhua minun "ongelmistani". Minulla on ongelmia, kuten jokaisella ihmisillä maailmassa tällä hetkellä. Tämä on oppitunti, Klopp sanoi.

– Neljä tai viisi viikkoa sitten näytti siltä, että monet ajattelivat vain "tämä on meidän ongelmamme, tämä on meidän ongelmamme, tämä on meidän ongelmamme, meillä on ongelma heidän kanssaan" ja tähän tapaan. Nyt luonto näyttää, että olemme kaikki samassa tilanteessa ja meillä on samat ongelmat samaan aikaan. Meidän täytyy tehdä yhdessä hommia tämän tilanteen selvittämiseksi, Klopp paalutti.