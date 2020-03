Huippunyrkkeilijä Anthony Yarden isä kuoli koronavirukseen

Brittinyrkkeilijä Anthony Yarde kertoo isänsä kuolleen koronavirukseen. Yarde vetoaa ihmisiin pysymään sisätiloissa koronaviruspandemian leviämisen hillitsemiseksi.

– Pidän yksityisyydestäni tarkasti kiinni ja totuuden nimissä olen yhä sokissa, mutta ehkä tämän kertominen auttaa ihmisiä pysymään kodeissaan. Isäni kuoli virukseen eilen. Hän oli ennen tätä kunnossa ja terve, Yarde kirjoitti Instagram-tilillään.

Yarde, 28, on iskenyt urallaan 20 ammattilaisottelua, joista hän on voittanut 19. Ainoa tappio on tullut WBO-liiton raskaan keskisarjan MM-ottelussa Sergei Kovalevia vastaan viime vuonna.

Britanniassa on diagnosoitu yli 17 000 koronavirustartuntaa.

– En ole lääkäri, mutta tiedän, että jos pysyy kotonaan, todennäköisyys saada tai levittää sitä pienenee, Yarde kirjoitti viitaten koronavirukseen.