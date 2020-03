Liverpoolin 30-vuotinen korpivaellus oli jo päättyä – kunnes kohtalo puuttui peliin

Vuosi 1990 oli täynnänsä toinen toistaan isompia tapahtumia pallollamme. Saksat yhdistyivät, Persianlahdella sodittiin, Nelson Mandela vapautettiin ja Etelä-Afrikan rotusortopolitiikka musertui, Margaret Thatcher erosi Britannian johdosta, World Wide Web kehitettiin, The Simpsonsin ensimmäinen kausi nähtiin. Ja Liverpool Football Club juhli historiansa 18. Englannin jalkapallomestaruutta.

Liverpool varmisti mestaruutensa 28. huhtikuuta 1990. Siis pian 30 vuotta, tai lähes 11 000 päivää tai päälle 260 000 tuntia sitten. Ja jos maailmassa murtui tuolloin "järkähtämättömiä" instituutioita, samalla alkoi Liverpoolin mahdin murentuminen. Mahdin, joka toi 11 liigamestaruutta 18 kauden sisään.

Entisen 1. divisioonan perillisenä syksyllä 1992 alkaneen Valioliigan aikana Liverpool on yltänyt "vain" sarjakakkoseksi neljä kertaa, kitkerimpänä viimekeväinen pisteen tappio Manchester Citylle. Kolmekymmenvuotinen tittelikuivuus on syönyt Merseysidellä, mutta tähän kevääseen tuon korpivaelluksen piti päättyä: Liverpool jyräsi Valioliigassa syksystä asti karkuun muilta.

Kohtalo kuitenkin puuttui peliin koronaviruksen pysäyttäessä Valioliigan. Liverpool oli ja on yhä vaivaisen kahden voiton päässä mestaruuden varmistamisesta. Ja ilmassa leijuu kysymys, mitä kesken olevan kauden kanssa tehdään.

Vastausta ei ole, mutta jonkinlaista askelta otetaan tulevana perjantaina valioliigaseurojen palaverissa. Odotettavissa on, että tällä hetkellä huhtikuun 30. päivään ulottuvaa pelitaukoa jatketaan. Mutta ainoa varmuus mitä tilanteessa on, on epävarmuus. Kausi voidaan jossain vaiheessa lopulta päättää lopettaakin, joko Liverpool mestarina huomioiden tai sitten jättämällä mestaruus jakamatta.

– Pelit jatkuvat vasta sitten, kun se on turvallista, brittiläinen jalkapallohallinto painotti viimeksi perjantaina.

"Jos ei nyt, niin myöhemmin"

Kauden totaalinen hylkääminen, Liverpoolin tittelivoittoine kaikkineen, ei ainakaan vielä ole se todennäköisin vaihtoehto. Mutta oli miten oli, ajatukset seurassa ja sen nykyisellä valmentajamessiaalla Jürgen Kloppilla ovat selkeät: jalkapallo ei ole nyt ykkösasia.

– Selvää on, mikä tällä hetkellä on tärkeää, Klopp sanoo.

Ja vaikka "Punaisilla" onkin erittäin lojaali ja intohimoinen kannattajakunta, on Kloppin viitoittama asioiden tärkeys tiedossa sielläkin. Kuten vaikkapa suomalaisessa Liverpoolin kannattajayhdistyksessä.

– Pystillä ei ole tällä hetkellä väliä. Tiedämme, että niitä tulee, jos ei nyt niin myöhemmin, kaikkiaan 780 jäsenen yhdistyksen puheenjohtaja Iiro Romo painottaa.

– Toiveissa on vain, että kaikki pysyvät terveinä. Ja jossain vaiheessa voimme taas nauttia kuningas jalkapallosta.