Golfväki jännittää: kuinka käy Ryder Cupin?

Koronaviruspandemia on sotkenut muiden muassa ammattilaisgolfin tämän vuoden suurtapahtumien aikataulut. Lajiväki panee toivonsa siihen, että syyskuun lopulle sijoitettu Yhdysvaltain ja Euroopan välinen joukkueturnaus Ryder Cup pelataan suunnitelmien mukaisesti.

Ryder Cup on määrä pelata Yhdysvaltain Wisconsinissa syyskuun viimeisenä viikonloppuna 25.–27. syyskuuta. Vaikka turnaus kangastelee vasta puolen vuoden päässä, aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Miesten major-turnauksista huhti- ja toukokuulta on jo siirretty US Masters ja PGA-mestaruuskilpailu. Myös kesäkuun puolivälin jälkeen pelattavaksi aiottu Yhdysvaltain avoin mestaruuskilpailu siirtyy New York Timesin tietojen mukaan. Naisten major-kalenterissa eteenpäin on siirtynyt kaksi kilpailua.

Jos siirrettyjä arvoturnauksia ylipäätään tänä vuonna päästään pelaamaan, se merkitsee golfkalenterissa melkoista ruuhkaa loppuvuodesta.

Miesten maailmanlistalla kymmenentenä oleva Englannin Tommy Fleetwood on kahden vaiheilla, kun hän pohtii Ryder Cupin toteutumismahdollisuuksia syyskuun lopussa.

– Pelaajan kannalta olisi parempi, jos turnaus siirrettäisiin. Toisaalta Ryder Cupin pelaaminen olisi uskomaton käännekohta kaiken sen jälkeen, mitä on tapahtunut, Fleetwood kertoi Sky Sportsille.

Siirretty vain kerran

Koronaviruksen takia tyhjenevä golfin arvoturnauskalenteri ei edistä Ryder Cupin pelaamista. Yhdysvaltain ja Euroopan pelaajille ei Ryder Cupia varten ehdi tulla näyttöpaikkoja, jos kauden mittaan turnaus toisensa jälkeen jää pelaamatta.

Vuodesta 1927 lähtien pelannutta Ryder Cupia on siirretty sen historiassa vain kerran. Tämä tapahtui New Yorkin terrori-iskujen jälkeen syksyllä vuonna 2001. Tuolloin joukkueturnaus pelattiin seuraavana vuonna.

Yhdysvallat johtaa Eurooppaa Ryder Cupin kaikkien aikojen voittovertailussa lukemin 26–14.