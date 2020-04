Joensuun Mailan toimitusjohtaja Jonne Kemppainen kertoo Aitiopaikalla-podcastissa, miksi hän jakaa avoimesti tietoja kilpaileville seuroille

Jonne Kemppainen, 34, on toiminut poikkeuksellisen avoimesti roolissaan Joensuun Mailan toimitusjohtajana. Muut seurat ovat kysyneet pesäpallon Suomen mestarilta JoMalta heidän toiminnastaan ja Kemppainen on jakanut auliisti taustatietoa kilpaileville seuroille.

Kemppainen kertoo laajemmin aiheesta Karjalaisen Aitiopaikalla-podcastissa, joka on ohessa kuunneltavissa. Mukana keskustelemassa ovat Karjalaisen toimittajat Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.

Jonne Kemppainen on puhunut muiden seurojen kanssa esimerkiksi siitä, mitä tietyille pelaajille kannattaisi maksaa tai mihin hintaan tuotetta ja näkyvyyttä voisi myydä sponsoreille.

– Mietimme JoMassa Jyrki Miikin ja Petri Pennasen kanssa, miksi urheiluseurojen toiminta on niin usein kyräilyä ja mitä sillä saavutetaan. Ajoimme systemaattisesti sisään avoimuutta ensin omassa seurassa. Se sitouttaa, tiivistää ja motivoi porukkaa, kun he tietävät, mitä on tapahtumassa, Kemppainen tuumaa.

– Toki on tiettyjä henkilökohtaisia asioita, kuten pelaajapalkkioita, joista ei voi puhua julkisesti kaikille.

JoMa on halunnut olla helposti lähestyttävä myös muita seuroja kohtaan.

– Olemme ajautuneet vuosien saatossa hienoon asemaan. Yleensä kerran viikossa joku seura soittaa ja kysyy vinkkejä ja neuvoja. Ajattelemme, että jos seurat voivat paremmin, niin laji voi paremmin. Se on kaikkien meidän etu.

– Uskon, että tällainen avoimuus ja auttaminen antaa takaisin jotain myös meille pitkässä juoksussa. Olemme mekin joutuneet kysymään neuvoja muualta.

Kemppainen uskoo, että JoMa on näyttänyt esimerkkiä pelaajabudjetin pienentämisessä.

– Vuoteen 2014 verrattuna pelaajabudjettimme on pienentynyt satatuhatta euroa. On tullut paljon kyselyjä, miten se on onnistunut. Olemme pystyneet rakentamaan muita arvoja JoMassa pelaamiseen kuin pelkän palkan. Ja toki mahdollisuus pelata mestaruudesta houkuttelee osaltaan.

– Joskus seurat soittavat ja kysyvät mielipidettä pelaajalle maksettavasta palkasta. Tykkään siitä, että asiat käydään avoimesti läpi, mikä rakentaa luottamusta. Pesistä pelataan vain Suomessa ja paras lopputulos syntyy, kun seurat tekevät yhteistyötä.

Jonne Kemppainen työskentelee nykyään myös Superpesiksen myyntijohtajana. Tosin Pesäpalloliitto on lomauttanut korona-aikana työntekijänsä. Kemppainen siirtyy JoMasta kokonaan liiton leipiin näillä näkymin ensi syksynä.

– Tällä hetkellä pääpaino on JoMassa ja teen iltatöinä Pesäpalloliiton asioita. Pitkiä päiviä on ollut. Tämä poikkeustilanne tekee kaikesta vielä työläämpää.

– Uudessa työssä pääsen miettimään asioita laajemmin. Tähän asti on ollut yksi seura, mutta jatkossa on 26 miesten ja naisten seuraa.

Kemppainen siirtyi mestaruussyksynä 2018 kopparin tontilta JoMan toimitusjohtajaksi. Kun rooli vaihtui, niin Kemppainen otti tietoisesti etäisyyttä pelikavereihinsa.

Kemppaisen johdolla JoMan ottelutapahtumat ovat kehittyneet, mihin on auttanut myös uusi Mehtimäen pesäpallostadion. Seura on panostanut myös taloudellisesti tarkasti käsikirjoitettuihin tapahtumiin.

– Pesäpallossa on usein pieniä taukoja, joihin voi tuoda uudenlaista sisältöä. Kävin USA:ssa ottamassa mallia NHL:n, NBA:n, NFL:n ja baseballin MLB:n ottelutapahtumista. Uuden stadionin näytöt antavat hyviä lisämahdollisuuksia, Kemppainen toteaa.

