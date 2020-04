NHL-seura Ottawa Senatorsissa neljä uutta koronavirustapausta

Jääkiekon NHL-seura Ottawa Senators on tiedottanut neljästä uudesta koronavirustapauksesta. Kanadalaisen TSN-kanavan mukaan nelikosta kolme on joukkueen pelaajia ja yksi muu seuran työntekijä. Senators on jo aiemmin kertonut kahden pelaajansa sairastuneen koronavirukseen. Seuran mukaan tartunnan saaneet ovat jo toipuneet taudista.