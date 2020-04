Seattlen NHL-joukkue haluaa kertoa nimensä mahdollisimman pian

– Käymme asiaa läpi liigan kanssa ja teemme kovasti töitä tavaramerkkimme ja luvanvaraisen prosessin parissa, Francis avasi tarkasti määriteltyä liittymisprosessia.

NHL hyväksyi Seattlen jäsenekseen joulukuussa 2018. Seattle on NHL:n 32. joukkue.

– Luottakaa minuun, kun sanon, että väkemme tekee todella kovasti töitä. Heti kun olemme saaneet päätöksen aikaan, ja aika on oikea, niin ilmoitamme nimemme, Francis kertoi.

Seattlen seurapomo Tod Leiweke kertoi joulukuussa, että seura pyrkii julkaisemaan nimensä helmi- tai maaliskuussa, mutta seura ei pysynyt tässä aikataulussa. Maaliskuussa koronavirus mullisti NHL-seurojenkin arjen ja sarja pantiin tauolle 12. maaliskuuta.

Francisin mukaan seuran päätehtävä on nyt ajatella terveyttä ja hyvinvointia.

– Tiedämme, että monet ihmiset odottavat nimen julkaisemista superinnostuneina. Myös me olemme innostuneita. Samalla tiedämme, että meillä on yhteisössämme paljon ihmisiä, joilla on haasteita.

– Haluamme olla kunnioittavia ja herkkiä sen suhteen, milloin on oikea aika kertoa nimestämme, Francis viittasi koronavirustilanteeseen ja sen vaikutuksiin ihmisten arkeen ympäri maailman.

Francisin mukaan työntekijät ovat pitäneet videopalavereja kolmena päivänä viikossa. Poikkeuksellisen ajanjakson aikana seura suunnittelee myös seuraavia rekrytointejaan, kun sen pitää pestata pelaajatarkkailijoita, valmentajia ja huoltajia.

– Paljon töitä on vielä tehtävänä. Meidän pitää muun muassa selvittää, miten tämä tauko vaikuttaa vuoden 2021 laajennusdraftiin ja kyseisen vuoden varaustilaisuuteen, Francis kommentoi.

Tämän vuoden varaustilaisuuden NHL ehti siirtää jo eteenpäin kesäkuun lopusta. Sarja on tauolla ja on kehottanut seurat pitämään hallit varattuina elokuun loppuun asti. Viikko sitten NHL:n varakomissaari Bill Daly korosti, ettei kauteen 2020–21 haluttaisi kajota, ja se aiotaan pelata normaalilla aikataululla.

Koronavirus ei ole kuitenkaan helposti hallittavissa, joten NHL:kin on melko voimaton taudin edessä.

– On paljon asioita, jotka vaikuttavat seuramme tilanteeseen. Esimerkiksi se, että millä tasolla on palkkakatto, Francis sanoi.

Laajennusdraftissa vuonna 2021 uuden seuran varattaviin tulee muiden seurojen pelaajia, mutta tietyin reunaehdoin.

– Pelaajien on pelattava 40 ottelua edellisellä kaudella tai 70 kahdella edellisellä, Francis kertoi.

Jos ensi kausi pystytään pelaamaan normaalisti, ei ottelurajojen saavuttaminen tule olemaan ongelma.

Francisin mukaan ongelmia tulee silloin, jos ensi kauden alku siirtyy eteenpäin vaikka marraskuulle ja pelaajat joutuvat urakoimaan normaalia lyhyemmässä aikaikkunassa läpi kauden. Vieläpä, kun takana on edellinen kausi, joka päättyi mahdollisesti vasta elokuussa.

Tuolloin pelaajien kuorma kasvaisi ja uuden seuran pitäisi ottaa huomioon tämäkin asia pelaajahankintoja tehdessä kesällä 2021.