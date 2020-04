Yhdet puheet ja toiset tavat – karanteenineuvoja jakaneet valioliigapelaajat törttöilivät nolosti

Kyle Walkerin anteeksipyynnöt eivät kelpaa valioliigaseura Manchester Cityn seurajohdolle. Joukkueen englantilainen puolustaja kannusti ensin ihmisiä pysyttelemään virusuhan takia kodeissaan, mutta järjesti sitten kotonaan juhlat.

– Kylen toiminta tässä tilanteessa on täysin vastoin pyrkimystämme tukea maan terveysviranomaisia kamppailussa koronavirusta vastaan. Tuemme sitä työtä kaikin keinoin, seura korosti tiedotteessaan.

– Olemme pettyneitä, olemme noteeranneet Kylen nopean tiedonannon ja anteeksipyynnöt, mutta aloitamme tapauksesta sisäiset kurinpitotoimet lähipäivinä.

Walker esitti tapahtumien jälkeen vuolaat anteeksipyynnöt perheelleen, seuralleen, seuran faneille ja yleisölle.

– Ymmärrän asemani jalkapallon ammattilaisena. Minulla on vastuuni roolimallina, Walker totesi.

Useat brittilehdet kuten Guardian, kertoivat Walkerin "seksijuhlista", johon olisi osallistunut myös "seksialan" ammattilaisia.

Villan kapteeni löi pohjat

Valioliiga on keskeytetty koronaviruspandemian takia. Keskeytyksen jälkeen Walker on toinen Valioliigan tähtipelaaja, joka on toiminut törkeästi vastoin terveysviranomaisten ohjeita viruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Aston Villan kapteeni Jack Grealish lähti edellisviikonloppuna juhlimaan virusuhkaa uhmaten. Hän ajoi arvokkaalla maasturillaan kolarin aamuyöstä vain joitain tunteja sen jälkeen, kun oli kannustanut sosiaalisessa mediassa fanejaan pysyttelemään kotioloissa.

Huteran näköisestä Grealishista julkaistiin kuvia, joissa hänellä oli tien poskessa jaloissaan vain tohvelit ja nekin eri paria.