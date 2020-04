Palloliitto jakanut jo yli 700 000 euroa korona-avustusta

Palloliitto on myöntänyt jäsenseuroilleen 723 000 euroa avustusta koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien helpottamiseen, liitto kertoi keskiviikkona. Tukihaku avattiin viime perjantaina, ja liiton mukaan hakemuksia virtasi sisään nopealla tahdilla.

– Tämä kertoo siitä todellisesta hädästä, joka seuroissa tässä vaikeassa tilanteessa on. Hakuprosessi ja hakemusten käsittely tehtiin mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta myös päätöksiä saadaan tehtyä nopeasti, Palloliitto tiedotti.

Hakemuksia on tullut kaikkiaan 103 ja niistä 99 on hyväksytty ja siirretty maksatukseen. Eniten rahaa oli keskiviikon puolillepäivin mennessä myönnetty Helsingin Jalkapalloklubille, 67 500 euroa. Tuella avustetaan seuroja niiden päätoimisen henkilöstön palkoissa, ja HJK:lla päätoimisten työntekijöiden lukumäärä on avustusta hakeneista suurin eli 45.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Liigaseuroista avustusta olivat hakeneet kaikki muut paitsi HIFK. Avustusta voi hakea 30. huhtikuuta saakka.