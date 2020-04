Tutkijatohtori kaipaa vanhemmilta asennetta lasten ja nuorten liikuttamiseen

Ohjatut urheilu- ja liikuntaharrastukset ovat pitkälti seisahtuneet koronaviruspandemian vuoksi ja seurat ovat sen myötä taloudellisissa vaikeuksissa. Suomen olympiakomitean mukaan yli 10 000 seurassa liikkuu ja urheilee yli 1,1 miljoonaa suomalaista, iso osa heistä lapsia ja nuoria. Tai liikkuisi ja urheilisi, jos voisi.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Eero Haapala näkee esimerkin voiman tärkeäksi tekijäksi lasten ja nuorten aktiivisuuden ylläpidossa.

– Se on ehkä vanhempien asennekysymys, paljonko voimme lapsia liikuttaa. Meidän täytyisi ehkä myös itse lähteä enemmän liikkeelle, olla enemmän lasten kanssa liikkeessä. Reilusti alle puolet, ehkä kolmannes aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Se on se esimerkki siellä. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, Haapala tuumi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Seurojen kaatumisen myötä harrastusmahdollisuudet voivat vähentyä tai karata kauemmas, jos asuinpaikan lähellä ei enää ole oman lajin seuraa.

– Vanhempien esimerkin lisäksi rakennetulla ympäristöllä on merkitystä. Jos se ohjattu liikunta vaikeutuu huomattavasti, normaalin ympäristön pitäisi tarjota mahdollisuuksia. Hyviä kiipeilytelineitä, mahdollisuuksia hyppiä ja pomppia. Vaikka se asvaltti siellä ihan ok onkin, kyllä se vähän mielikuvitusta vaatii, että siellä pidemmän päälle keksii tekemistä.

Sijaintikin vaikuttaa liikuntamääriin

Perusliikuntamuotojen merkitys kasvaa. Haapalan mielestä niihinkin kaivataan aikuisten osallistumista.

– Nythän olisi tärkeää, että olisi mahdollisuuksia liikkua ja tehdä perusliikuntataitoja ihan kotona. Mutta se vaatii meiltä vanhemmilta ja aikuisilta aika paljon, että pystymme mahdollistamaan sen liikunnan laittamalla lapset tuonne pihalle ja antamaan niille niitä palloja tai keksimään sisälle temppuradan, jossa tulisi juuri näitä motorisia perustaitoja, hyppyjä ja kuperkeikkoja.

Haapalan mukaan lapset ja nuoret ovat joka tapauksessa aktiivisempia ulkona, oli ulkoympäristö millainen tahansa.

– Ihan vaan sen tilan vuoksi. Siellä on enemmän tilaa juosta ja hyppiä ja vähemmän vaaraa, että rikkoisi mitään. Aika usein sisällä jonkinlaisen temppuradan ja touhuamisen kanssa on kuitenkin niin, että vanhempien asenne on "varo", "älä" ja "hiljempaa", mikä sitten tietysti vähentää liikunnan riemua ja liikunnan määrääkin.

Motivaation ja esimerkin lisäksi myös muun muassa maantieteellinen sijainti vaikuttaa liikuntamääriin.

– Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei voi heittää lapsia pihalle samalla tavalla kuin vaikkapa täällä Jyväskylän päässä. Se voi olla myös perhetilanteesta kiinni, kun juuri harrastustoiminta on ollut se, mikä on liikuttanut lapsia. Omatoiminen harjoittelu ei kaikille ole ihan sellainen intohimo kuin mitä se aikuisilla voi olla.