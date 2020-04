Media: Markkasen NBA-seura palkkaamassa uuden urheilutoimenjohtajan

Suomalaispelaajaedustama NBA-koripalloliigan seura Chicago Bulls on tuomassa uutta otetta johtoportaaseensa. Liettualainen ex-huippupelaaja ja peliuransa jälkeen NBA-seurajohtamisessa kykyjään osoittanuton lähellä sopimusta Bullsin uudeksi urheilutoimenjohtajaksi, kertoo NBC-kanavan Bulls-toimittaja

Bulls on viime kaudet rämpinyt liigan pohjamudissa. Tähän kauteen seura lähti pudotuspelitoivein, mutta tahti on ollut heikkoa: 22 voittoa, 43 tappiota. Kausi on nyt kesken koronaviruksen takia.

Karsinovas oli pelaajana Euroopan kärkeä 1990-luvulla, ja hän pelasi kahdet olympialaisetkin voittaen pronssia 1992 ja 1996. NBA:ssa mies ei pelannut, mutta on toiminut kykyjenetsijänä Houston Rocketsissa ja viime vuodet GM:n roolissa Denver Nuggetsissa. Karnisovas on osaltaan kerännyt kunniaa Denverin noususta liigan kärkijoukkueiden kastiin.

