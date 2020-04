Suomen mestareilla toiveissa tietoa päivämäärästä: "Se tulee luomaan energiabuustin koko suomalaiseen jalkapalloyhteisöön"

Kevät tekee kovasti tuloaan, mutta auringosta huolimatta miesten jalkapalloliigan mestaruuden voittanut KuPS on saanut kärvistellä synkässä epätietoisuudessa, kuten kaikki muutkin jalkapallotoimijat. Koronaviruksen myötä kauden alkamispäivästä ei ole vieläkään varmuutta.

– Se helpottaisi monen pelaajan jaksamista, jos olisi päivämäärä, milloin liiga aloitetaan. Sitten olisi päämäärä. Jos päämäärä ja tavoitteet ovat epäselvät ja hatarat, myös eteneminen niitä kohden on hataraa, jos päämäärä on kirkas, eteneminen sitä kohden on kirkas. Sitten kun se tieto saadaan, se tulee luomaan energiabuustin koko suomalaiseen jalkapalloyhteisöön, KuPS:n kakkosvalmentaja Pasi Tuutti kuvailee tilannetta liigan sivuilla.

KuPS pyöritti talven harjoitus- ja cup-pelit tappiotta. Liigakauden piti alkaa pääsiäislauantaina, ja kuopiolaiset olivat valmiina hyvään iskuun heti kauden alkuun.

– Totta kai harmittaa, riippumatta millainen preseason oli. Poikkeustila harmittaa varsinkin pelaajien kautta. Pelaajat olivat harjoitelleet hyvin, että pääsisivät pelaamaan. He eivät pääse nyt nauttimaan kovan treenin hedelmistä, kun fyysinen suorituskyky on korkealla. Meillä mentiin cupin pelit keventämättä yhtään, että suorituskyky olisi korkea liigakauden alussa, Tuutti kertoo.