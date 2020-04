Sprintterikuningas Bolt lahjoitti puoli miljoonaa Jamaikan taalaa koronataisteluun

Karibialaissaarivaltio Jamaikalla on tilastosivusto Worldometerin mukaan todettu yli 70 koronatartuntaa ja koronaviruksesta johtuvia kuolemia on neljä. Jamaika pyrkii keräämään noin 9,6 miljoonaa euroa ostaakseen virustaistossa tarvittavia tuotteita, kuten hengityskoneita ja kasvomaskeja. Sunnuntaina maassa järjestettiin Together We Stand -puhelinkeräys ja sen yhteydessä reggaekonsertti, joka kesti kuusi tuntia.

Portugalin jalkapallomiehiltä lahjoitus amatöörijalkapallolle

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Cristiano Ronaldo ja muut Portugalin jalkapallomaajoukkueen pelaajat päättivät auttaa maansa amatöörijalkapalloa, joka on kokenut kovia koronaviruksen takia.

Portugalin jalkapalloliitto pyrkii keräämään 4,7 miljoonan euron rahapotin maan amatöörijalkapallolle, jotta se selviäisi koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä. Portugalin maajoukkuepelaajat lahjoittivat pottiin puolet bonuksistaan, jotka pelaajat saivat päästyään tuleviin EM-kisoihin.

Maan jalkapalloliitto sopi viime viikolla kaikkien amatöörijalkapallon sarjakausien päättymisestä. Sarjat olivat jo keskeytyneet koronaviruksen takia, ja niiden tulokset mitätöitiin.

Sarjakausien jatkuminen Portugalin ammattilaisjalkapallossa on vielä hämärän peitossa, mutta maan pääsarjan johto sanoi maaliskuun lopussa, että kausi pyritään pelaamaan loppuun.