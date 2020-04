Suomen neljän suurimman talvipalloilulajin jääkiekon, koripallon, lentopallon ja salibandyn maaottelutoiminnan vuosikellot ovat erilaiset, mutta kotimaassa järjestettävien maaotteluiden suhteen lajiliitot painivat samanlaisten kysymysten kanssa. Missä kannattaa pelata ja millaisin kustannuksin?

– Olemme pyrkineet siihen, että maajoukkueella on selkeä kotikenttä. Se tuo turvallisuutta ja jatkuvuutta, Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara mainitsee Espoon areenan.

Suomen maajoukkuekoripalloilijat pelaavat lähes kaikki ulkomaisissa sarjoissa. Kun he saapuvat maaotteluun, heille ei haluta lisää matkustuskuormaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Koripallossa on yhdeksän päivän aikaikkuna, jonka puitteissa maaottelut pitää pelata. Kuormitus lisääntyisi, jos vielä Suomessa pitäisi matkustaa paikasta toiseen, Tammivaara avaa.

EHT-turnauksesta on juteltu muiden kaupunkien kanssa

Lajiliittojen toimistot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, joten ottelun vieminen maakuntiin vaatii lisäpanostuksia.

– Jokainen tapahtuma arvioidaan, missä se on järkevä pelata. 10–15 vuotta sitten linjasimme, että haluamme Leijonien näkyvän. Tapahtumia viedään mahdollisimman paljon eri paikkakunnille, Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen kertoo.

Suurin kausittainen Suomessa järjestettävä jääkiekon maaottelutapahtuma on marraskuun EHT-turnaus, joka pelataan lähes poikkeuksetta Helsingissä.

– Eri kaupunkien kanssa on keskusteltu EHT-turnauksesta, mutta taloudellinen yhtälö sanoo paljon. Areena antaa käyttöön kapasiteetin, joka mahdollistaa runsaan lipunmyynnin, Nurminen sanoo.

Naisten ja nuorten maaotteluita on pelattu lähes kaikkialla Suomessa, mutta miesten maajoukkuekaan ei ole jäänyt Kehä III:n sisälle.

MM-leirityksen aikana miesten maajoukkue on nähty pienemmillä paikkakunnilla. Viime vuonna EHC-ottelut pelattiin Kokkolassa ja Rovaniemellä. Pääsiäisviikolla piti pelata Joensuussa ja Kuopiossa, mutta ottelut peruttiin koronaviruksen vuoksi.

– EHC-ottelut on pelattu säännöllisesti eri paikkakunnilla. Kaikilla liigapaikkakunnilla ja niillä Mestis-paikkakunnilla, joissa olosuhteet mahdollistavat pelaamisen, on pelattu niitä.

Hyvä kokonaislopputulos on tärkein

Jääkiekon EHC-otteluiden liput on hinnoiteltu maltillisesti ja ne pelataan Helsinkiä pienemmissä halleissa, joten kulupuolen kanssa pitää olla tarkkana.

– Kulupuoli halutaan pitää maltillisena. Kulupotti on kymppitonneja. EHC-otteluissa Jääkiekkoliitto kustantaa myös vastustajan kuluja, joita Suomessa tulee, Nurminen muistuttaa.

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Kari Lampinen nostaa esiin viime syksyn miesten EFT-kiertueen, joka pelattiin kolmella paikkakunnalla.

– Se oli kustannusten suhteen raskas, koska tapahtuma piti rakentaa kolmelle paikkakunnalle, mutta kiertueen lopputulema oli kuitenkin hyvä. Olisi helpompaa pelata kolme ottelua yhdellä paikkakunnalla, mutta halusimme viedä pelejä Tampereelle ja Hämeenlinnaan, mistä pelaajia on kotoisin, Lampinen muistuttaa.

– Vantaa päätöspaikkana oli välttämätön, koska sillä on logistisesti hyvä sijainti. Sopimukset velvoittavat, että joukkueet pääsevät lähtemään kotimaahansa heti pelien jälkeen, ja Vantaalta on hyvät kulkuyhteydet moneen suuntaan.

Iso asia pienellä paikkakunnalla

Naisten koripallomaajoukkue pelaa kotiottelunsa Espoon Tapiolan urheiluhallissa, mutta naisten salibandy-, jääkiekko- ja lentopallomaaotteluja pelataan useilla paikkakunnilla.

– Hyvän sarjatoiminnan ohella paras tapa markkinoida lajia on viedä maaotteluita eri paikkakunnille, Lentopalloliiton toimitusjohtaja Seppo Siika-aho kertoo.

Naisten salibandymaajoukkue on nähty esimerkiksi Salossa, Nurmijärvellä ja Tampereella.

– Idea on ollut viedä maaotteluja myös pienemmille paikkakunnille ja näyttää huippusalibandya monille. Esimerkiksi Itä-Uusimaa on vahvaa naissalibandyn aluetta, ja Porvoossa on pelattu maaotteluita, Lampinen sanoo.

– Syyskuuhun on suunnitteilla Suomi–Ruotsi-ottelut Huittisiin ja Eerikkilään. Tarkoitus oli, että siellä kohtaisivat naisten maajoukkueet ja alle 19-vuotiaat, mutta syyskuulle siirretyt alle 19-vuotiaiden naisten MM-kilpailut muuttavat suunnitelmaa.

Vitonen per lippu toisen lajin seuralle

Nurmisen mukaan otteluiden vieminen maakuntiin on iso asia paikallisille jääkiekon seuraajille ja seuroille. Jääkiekkoliitto kerää tulot pääsylipuista ja fanituotteista, mutta seurojen ravintola- ja aitiopalvelut saavat asiakkaita maaottelukatsojista.

– Pystymme tällä tavoin tarjoamaan tulomahdollisuuden myös seuroille, Nurminen kertoo.

Lentopalloliitto järjestää maaottelut yhdessä paikallisten seurojen kanssa, mutta pyrkii liikuttamaan urheiluväkeä laajemminkin.

– Osassa paikoista seura hoitaa oheismyynnin, mutta joissain paikoissa ulkopuolinen toimija hoitaa kahvila- ja ravintolatoimintaa, Siika-aho sanoo.

– Järjestelyissä on mukana myös muiden lajien seuroja, joille tarjotaan ansaintamahdollisuuksia. Seura voi hoitaa vaikka lipunmyyntiä ja saa viiden euron provision per myyty lippu.

Hallista on moneksi

Hallivuokrien, maajoukkueen kulujen ja henkilökunnan ylläpidon lisäksi lajiliitoille kertyy kuluja myös muun muassa erotuomarien palkkioista ja matkakuluista.

Jäähalleissa peleihin tarvittavat laitteet ja jää ovat olemassa, mutta palloiluhalleissa kenttä- ja muut olosuhteet pitää muokata omaan lajiin sopiviksi.

– Tarvitsemme parketin, kellojärjestelmän ja korit, jotka täyttävät maaotteluvaatimukset. Espoossa niille on tietty paikka, mistä ne saadaan käyttöön kätevästi, Tammivaara luettelee.

Helsingin EHT-turnauksessa jäähän ja laitoihin tehdään Jääkiekkoliiton yhteistyökumppanien mainokset. Yksittäisissä maaotteluissa vain laitoihin teipataan mainokset.

– Laitamainokset eivät ole suunnaton menoerä. Jäämainoksien tekeminen vie aikaa, joten EHC-peleissä niitä ei ole. Vieläpä, kun seuraavana päivänä hallissa saattaa jo olla Liigan pudotuspeliottelu, Nurminen sanoo.

Isojen urakoiden ja satsausten vastapainoksi osa lajiliitoista pystyy tekemään palvelustenvaihtoa.

– Eurooppa-liigassa tarjoamme vaikkapa Kroatialle matkat, majoitukset ja ruoat lentokentältä lähtien kisapaikalle ja Suomessa olon ajan. Vastaavasti kun menemme sinne, saamme siellä samat palvelut heiltä, Siika-aho selventää.