Qatarin MM-jalkapallon rakennustyöläisillä koronatartuntoja

Qatarin jalkapallon 2022 MM-kisojen järjestäjäorganisaatio ilmoitti keskiviikkona, että viisi rakennustyöläistä on saanut koronavirustartunnan. He ovat ensimmäiset koronatapaukset, joista MM-organisaatio on tiedottanut.

Qatarissa on MM-turnaukseen rakenteilla seitsemän uutta stadionia. Rakennustöissä on lähinnä muualta Aasiasta ja Afrikasta tulleita kymmeniätuhansia siirtotyöläisiä, joiden epäinhimillisistä työoloista on arvosteltu MM-kisajärjestäjiä ja Kansainvälistä jalkapalloliitto Fifaa. Persianlahdella sijaitsevassa Qatarissa on rekisteröity keskiviikkoon mennessä yhteensä 3 711 koronatartuntaa. Sen seurauksena puhjenneeseen covid-19-tautiin on kuollut virallisen kirjanpidon mukaan seitsemän ihmistä. Mainos alkaa Mainos päättyy Qatarin MM-turnaus on määrä pelata kuumuuden välttämiseksi marras-joulukuussa 2022.