Maailmanmatkaaja Sakari Mattila odottaa maltilla jalkapallokautta – "Nyt erotetaan jyvät akanoista"

Jalkapalloammattilainen Sakari Mattila puntaroi viime kesänä, että ura jatkuisi ja kenties päättyisi Norjassa.

Tammikuussa hän ja norjalainen vaimonsa Kristine sekä nyt runsaan vuoden ikäiset kolmoistytöt muuttivatkin Suomeen. Keskuspuolustajan tontti jalkapalloliigan HIFK:ssa ja pitkä sopimus houkuttivat.

– Paluussa Helsinkiin oli monta plussaa, kun teimme arviointia. Ratkaisu ei ollut itsestäänselvyys, mutta hyvä se oli, Mattila taustoittaa.

Mattila syntyi Tampereella ja muutti sieltä puolitoistavuotiaana Helsinkiin Kallion kaupunginosaan. Nykyään hänen osoitteensa löytyy Alppikylästä.

– Isän työn takia siirryimme Helsinkiin, Kalliosta muutimme Tapaninvainioon ja pian Pohjois-Haagaan, jossa minulla oli koti pitkän ajan.

Mattila, 30, ei luonnollisesti voinut arvata, mitä kevät toisi tullessaan. Koronaviruspandemia on pysäyttänyt paljon.

– Isoin asia yksilöharjoittelemisessa on motivoiminen. Pitää löytää samanlainen into kuin yhdessä joukkueen kanssa. Meillä on käytössämme ohjelmisto kännykässä, joka pitää pelaajan ja fysiovalmentajan yhteydessä, Mattila paljastaa.

Punttisali rakennettu vierashuoneeseen

HJK:sta maailmalle heti debyyttikautensa jälkeen lähteneen pelaajan työkalupakissa on valtti.

– Minulla on sellaisia loukkaantumisia takana, että tiedän, että pitää olla pitkäjänteinen omaharjoittelussa, kuvaa keskikentällä ja puolustuksessa viihtyvä Mattila.

Uusi ja ennen kokematon aika asettaa haasteita.

– Olen rakentanut vierashuoneeseen punttihuoneen, teen spinningiä ja juoksen paljon, Mattila kertoo.

Pelaajilla riittää mietittävää, vastauksia ei ole kenelläkään.

– On vaikeaa, kun ei tiedä, milloin kausi alkaa ja yhdessä päästään edes harjoittelemaan, Mattila myöntää.

– Nyt erotetaan jyvät akanoista. Kausi on todennäköisesti tynkä, silloin alun onnistuminen korostuu entisestään.

Armstrong nosti Klubin liigamiehistöön

Mattila ei erottunut tulevaksi ammattijalkapalloilijaksi varhaisimpina juniorivuosinaan. Malminkartanon Pedoista hän siirtyi nopeasti PoHuun ja sieltä HJK:n Kannelmäen kaupunginosajoukkueeseen.

Pienikokoisen ja aina isompiaan vastaan kamppailleen Mattilan sisukkuus leiskui.

– HJK:n 1988 ja -89 syntyneet pelasivat piirijoukkuesarjaa vastakkain. Tein kaksi maalia. Siitä alkoi edustusjoukkueura, joka vei aina liigajoukkueeseen asti, Mattila myhäilee.

Klubin liigajoukkueen valmentaja oli Keith Armstrong, kun Mattila nousi miehistöön, mutta vain vaihtopenkille.

– Liigassa debytoin, kun HJK:ta valmensi Antti Muurinen. Huuhkajissa kasteen sain Mixu Paatelaisen kaudella, Mattila muistelee.

Ammattilaisena useassa maassa

Ammattilaisena Italiaa, Sveitsiä, Englantia ja Norjaa kokenut Mattila tietää jo parin Suomen cupin ottelun perusteella, että HIFK:n kannattajat ovat omaa luokkaansa.

– HIFK poisti nyt käytöstä pelinumeron 12 vain fanien käyttöön. Se osoittaa, että seura ymmärtää kannattajiensa merkityksen.

Italiassa Ascolissa Mattila sai tuta kannattajien palon Serie B:n kotiderbyssä Anconaa vastaan.

– Peli ei mennyt hyvin. Olimme 1,5 tuntia pukukopissa. Meitä odotettiin tiiliskivien kanssa. Kapteeni ja kokeneet pelaajat saivat tilanteen laantumaan, Mattila muistelee.