Coloradon suomalaistähti on antanut kyytiä salibandypallolle, mutta myös raivaussaha pysyy hyppysissä

Rantanen kuitenkin vakuuttaa, että koronaviruksesta aiheutuneen pelitauon aikana aika on kulunut myös harjoitusten parissa.

– Olen treenannut Turun seudulla, Nousiaisista kotoisin oleva Rantanen kertoi torstaina NHL:n järjestämässä lehdistötilaisuudessa, joka lähetettiin suomalaismedioille videoyhteyden avulla.

– Välineistöä treenaamiseen löytyy aika maltillisesti. Minulla ei ole mitään omaa salia vaan olen joutunut improvisoimaan ja keksimään sellaisia liikkeitä, mitä en ole ennen tehnyt. Vähän on ollut erikoista, mutta jotain on pitänyt keksiä, kun kuntosaleille ei pääse, Rantanen avasi arkeaan.

– Olen käynyt lenkillä koiran kanssa. Olen selannut nettiä ja nähnyt kaikenlaisia ideoita (harjoitteluun). Kun ei ole muutakaan tekemistä, niin kokeilen kaikkea uutta.

Raivaussaha on silti ollut tauon aikana jääkiekkomailaa tutumpi väline. Jääkiekkomailan, -kiekon ja laukaisualustana toimivan vanerilevyn sijaan Rantanen on kikkaillut lapsuudesta tutulla pelivälineellä salibandymailalla.

– Olen tehnyt (harjoituksia) salibandypallolla ja salibandymailalla. En tiedä mihin lähtisi, jos nyt rupeaisin vetämään vanerilta, Rantanen mainitsi.

– Ei enää varmaan kannata aloittaakaan (kiekolla laukomista). Odotetaan vaan, että kausi jatkuu niin vedellään sitten taas, olkapäävammasta juuri ennen sarjataukoa toipunut Rantanen sanoi.

Kyykkyä kotona

Lehdistötilaisuuteen osallistuneista suomalaisista myös Dallasin Roope Hintz ja Miro Heiskanen ovat viettäneet aikaansa Suomessa. Floridan kapteeni Aleksander Barkov on pysynyt rapakon länsipuolella.

– Minulla on kotona pieni sali, missä voi tehdä muun muassa kyykkyä. Hommasin pari viikkoa sitten rullaluistimet, joilla olen luistellut melko paljon. Olen juossut myös lenkkejä. Täällä on varmaan paremmat kelit kuin Suomessa, Barkov kertoi kuulumisiaan Floridasta.

Hintz on polkenut kotioloissa kuntopyörällä ja nostellut kahvakuulia. Tamperelaisen harjoitusolot paranivat vastikään.

– Nyt minulla on käytössä sali, missä ei käy ketään muita. Siellä on hyvät vermeet ja vetelypaikka, Hintz sanoi.

Heiskanen pystyy hoitamaan saliharjoittelut kotona Espoossa.

– Minulla on kotona suht hyvä sali, missä on pystynyt tekemään kaiken tarvittavan. Minulla on sikäli hyvä tilanne. Lisäksi olen käynyt lenkillä, Heiskanen kertoi harjoittelustaan.