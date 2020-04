Olkavaivoistaan toipunut Robert Helenius on valmis ottelemaan mahdollisimman pian ja ketä vastaan tahansa – "Kaikki pitää voittaa"

Ammattinyrkkeilijä Robert Helenius ja hänen managerinsa Markus Sundman vahvistavat, että raskaan sarjan suomalaisammattilaisen tavoitteena on WBA-liiton maailmanmestaruus. Titteli on tällä erää britti Anthony Joshuan hallussa ja hänen on tarkoitus puolustaa sitä bulgarialaista Kubrat Pulevia vastaan näillä näkymin loppukesästä.

Helenius palautti maaliskuussa maineensa, kun hän tyrmäsi Pohjois-Amerikassa arvostetun puolalaisen Adam Kownackin. – Robbe on antanut Kownacki-voiton jälkeen varmasti sata haastattelua, manageri Sundman suhteuttaa voiton merkityksen. Mainos alkaa Mainos päättyy Helenius on vihdoin toipunut pitkäaikaisista olkavaivoistaan. Kownacki-otteluun valmistautuessaan hän pääsi niin hyvään kuntoon, että haluaa säilyttää vireensä. Sundman kaavailee Heleniukselle ottelua ensi kesään. – Toivottavasti mahdollisimman pian, ketä vastaan tahansa, kaikki pitää voittaa, Helenius kommentoi suunnitelmaa STT:n puhelinhaastattelussa. TV-ottelu olisi toteutettavissa Ottelu järjestetään näillä näkymin Yhdysvalloissa, mutta tilanne on koronaviruspandemian takia tavallistakin arvaamattomampi. – Yhdysvalloissa hyvin todennäköisesti, mutta kukaan ei tiedä mitään varmasti tässä tilanteessa, Sundman myöntää. Sundman olettaa, että ammattilaisiltoja aletaan järjestää tv-otteluina ilman läsnä olevaa yleisöä, jos koronatilanne jatkuu pitkään uhkaavana. – Luulen, että pay-per-view -myynnillä olisi helppo korvata 20 000 katsojan lipputulot varsinkin tässä tilanteessa, kun nyrkkeilytapahtumilla ei juuri olisi kilpailevaa urheilutarjontaa, Sundman laskee. Nyrkkeilyssä tv-ottelu olisi myös suhteellisen helposti toteutettavissa esimerkiksi joukkuelajeihin verrattuna. Pieni tiimi taipuu suuria joukkueita helpommin otteluita edeltävään eristykseen. Tuskin uusintaa Kownacki on pyytänyt Heleniukselta uusintaa. Sundman haluaisi vastustajaksi mieluummin nyrkkeilijän, joka vie Heleniuksen uraa selkeämmin kohti MM-ottelua. – Vastustajaa on vaikea ennakoida. Se on joka tapauksessa merkittävä, Sundman alleviivaa. Suomalaisten neuvotteluasemaa vahvistaa kiinnostus, jonka Helenius herätti Kownacki-voitollaan. Ottelun koosteen on nähnyt Youtubessa 1 086 000 katsojaa. Livenä tapahtumaa seurasi 1,6 miljoonan tv-katsojan yleisö. Se saattaa tehdä vaikutuksen esimerkiksi yhdysvaltalaisnyrkkeilijä Andy Ruizin taustavoimiin. Ruiz piti viime vuonna puoli vuotta hallussaan WBA:n mestaruusvyötä, mutta hän hävisi joulukuussa uusinnan Joshuaa vastaan.