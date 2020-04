Gretzkyn rikkomattomana pidetty NHL-maaliennätys on Ovetshkinin haarukassa – "Hän tekee kaikkensa jahdatakseen sitä"

Kun maailman mahtavin jääkiekkoliiga NHL on koronapandemian takia tauolla, pelien puutteessa yksi ykköskysymyksistä on, pystyykö Aleksandr Ovetshkin rikkomaan Wayne Gretzkyn lyömättömänä pidetyn NHL-runkosarjan kaikkien aikojen maaliennätyksen.

Kahdenkymmenen NHL-kauden aikana yhteensä 894 osumaa tehneellä Gretzkyllä on kysymykseen valmiina tulkinnanvarainen vastaus.

– Hän (Ovetshkin) tekee kaikkensa jahdatakseen sitä, Gretzky viittasi ennätykseensä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Gretzky pelasi NHL:ssä vuodet 1979–99. Vuonna 2005 NHL:ssä debytoineelta Ovetshkinilta jäi maaliskuun alussa kesken 15. runkosarjakautensa. Hän on kaikkien aikojen runkosarjamaalien tilastossa kahdeksantena lukemalla 706.

Eroa Gretzkyyn on 188 maalia. Jos Ovetshkinkin saisi täyteen 20 NHL-kautta, hänen pitäisi heiluttaa maaliverkkoa vajaan 38 osuman keskiarvolla ohittaakseen pörssikärki Gretzkyn.

Se ei ole valtava vaatimus Washintonin Capitalsin laitahyökkääjälle Ovetshkinille. Hän on iskenyt urallaan vähintään 50 runkosarjamaalia kahdeksalla eri NHL-kaudella.

KHL kummittelee kulisseissa

Gretzky kohtaa keskiviikkona Ovetshkinin NHL 20 -videopelissä sisällönjanoisia NHL-faneja viihdyttääkseen. Gretzky innostui Ovetshkinin virtuaalisesta kohtaamisesta, kun näki videoklipin, jolla venäläinen maalitykki pelasi jääkiekkoaiheista peliä poikansa kanssa.

– Tämä on minulle ja Alexillekin uutta, joten siitä tulee varmaan hauskaa, Gretzky ennakoi hyväntekeväisyyteen valjastettua kohtaamista NBC-kanavan haastattelussa.

Ovetshkinilla on Gretzkyn mielestä hyvät mahdollisuudet nousta NHL:n kaikkien aikojen maalipörssin kärkinimeksi, mutta tämä vaatii 34-vuotiaalta venäläiseltä luonnollisesti muutaman runkosarjakauden lisää.

Patrioottiseksi venäläiseksi tiedetyllä Ovetshkinilla on houkutuksena KHL, jossa hänen lähtöosoitteensa on Moskovan Dinamo.

– Hän voi ajatella palaavansa KHL:ään, kun vuosia huipputasolla on vielä jäljellä. Emme voi tietää, mitä hän aikoo, Gretzky sanoi.

Ovetshkinin sopimus Washingtonin kanssa umpeutuu vuonna 2021.

Suomalaispelaajista korkeimmalla NHL:n kaikkien aikojen maalipörssissä on Teemu Selänne. Hän on 684 runkosarjaosumalla tilaston 12:s. Jari Kurri on 601 maalilla 20:s.