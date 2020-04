Nuoret suomalaisravurit Thank The Maker ja Lara Luca voittivat Bodenissa

Kolmivuotiaat Suomessa syntyneet Thank The Maker ja Lara Luca ravasivat ykkössijat Bodenin iltapäiväraveissa tiistaina. Petri Salmela on kummankin lupaavan suomalaishevosen valmentaja.

Tarja Perälän kasvattama ja tamperelaisen Stall X-Hotin omistama Thank The Maker joutui matkalla väistelemään hidastellutta kanssakilpailijaa, mutta selvitti tilanteen ja pysyi ravilla. Maalisuoralla Ulf Ohlssonin ajama Thank The Maker eteni helposti 25 000 kruunun voittoon hienolla tuloksella 15,7a/2 140 m. Ori on kilpaillut kaksi kertaa ja voittanut kummatkin startit.

Juvalaisen KaimaCom Oy:n kasvattama ja omistama Lara Luca siirtyi Salmelan valmennukseen maalis-huhtikuun vaihteessa. Ohlssonin ajama tamma painui johtavan rinnalta keulaan ja voitti Ung i Norr -sarjassa 40 0000 kruunua varmasti ajalla 19,7/2 140 m.

Bodenin ravit sujuivat lähes täysin suomalaistahdissa. Salmelan tallin Yankee Blue hallitsi lähtöään mielin määrin Ulf Ohlssonin ajamana. Paldan Stable Oy on omistaja. Hannu Torvinen ajoi Petteri Joen tallin Peppe Rocin ylivoimaiseen voittoon. Mari Joki ja kumppanit omistavat voittajan. Lisää Salmelan voittoja tuli lämminveristen kovimmassa lähdössä. Antero Heinonen kannusti Rhapsody Åsin voitokkaaseen kiriin. Jonny Länsimäki ajoi Tero Karin omistaman To The Actionin johtohevosen rinnalta ykköseksi.