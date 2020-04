Valmentaja Klopp tykkää Liverpoolin kehitysnäkymistä: ryhmässä on paljon potentiaalia

Valioliigaseura Liverpoolin mahtikausi törmäsi kipeästi koronaviruspandemiaan maaliskuussa. Joukkueella on keskeytetyssä liigassa 25 pisteen johto toisena olevaan Manchester Cityyn, ja fanien kiikarissa oli ensimmäinen liigamestaruus vuoden 1990 jälkeen.

Liverpoolilla on Valioliigakaudelta vain yksi tappio, mutta joukkueen saksalainen valmentaja Jürgen Klopp uskoo, että hänen miehistönsä pystyy edelleen parempaan.

– Emme ole muuttamassa joukkuetta, mutta menestyksemme riippuu myös vastustajista. Nekin saattavat kehittyä ja tehdä asioita entistä paremmin, Klopp pohti Liverpoolin jatkoa Sky Sportsin haastattelussa.

– Tulevaisuutta ei voi siis ennustaa. Tiedän vain, ettei meillä ole suunnitteilla muutoksia, eikä joukkueen koko potentiaalia ole vielä ulosmitattu. Ryhmässä on paljon kehityspotentiaalia, joten keskitymme siihen.

Monessa muussa Euroopan huippujoukkueessa vilkuillaan ahneesti naapuriin ja suunnitellaan mittavia hankintoja koronaviruspandemian aiheuttamista talouspaineista huolimatta. Klopp on tyytyväinen kortteihin, jotka hänellä on pelissä.

– Meidän järjestelmässä on nousevaa uutta verta. Meillä on mahdollisuus kehittää joukkuetta, mikä on aivan mahtavaa, Klopp korosti.

Jatko riippuu viranomaisista

Tiistaina Euroopan jalkapalloliitto Uefa kannusti jäsenmaitaan pelaamaan keskeytetyt liigat ja kansalliset cupit loppuun. Bundesliiga pyritään käynnistämään uudestaan jo 9. maanantaina, mutta Klopp sanoo, ettei sarjoja pidä jatkaa väkisin.

Englannissa ei ole tehty jatkopäätöstä, mutta yleisimmän arvion mukaan Valioliiga pysyy keskeytettynä ainakin kesäkuuhun.

– Meidän täytyy odottaa hallituksen linjauksia, emmekä voi kiirehtiä sitä. Meillä ei ole siihen mitään mahdollisuutta eikä keinoja, Klopp arvioi tilannetta.

– Viranomaisten päätöksestä riippuu, milloin voimme vähitellen jatkaa yhteisharjoituksia ehkä aluksi pareittain, sitten viidellä viittä vastaan ja niin edelleen.

Jalkapallo voisi vaikuttaa

Toki Klopp näkee, että jalkapallo saattaisi vaikuttaa fanien ja koko kansan yleiseen tunnelmaan myönteisesti.

– Täytyy miettiä erilaisia vaihtoehtoja, jos yhdessä todetaan, että jalkapallo piristäisi nykyistä ilmapiiriä.

Worldometer-sivuston mukaan Britannian 66,7 miljoonan väestössä oli keskiviikkoon mennessä todettu 129 000 tartuntaa ja 17 337 viruksen aiheuttamaan tautiin kuollutta.