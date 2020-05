Juventuksen hyökkääjä on kuudetta viikkoa koronapositiivinen – Paulo Dybalan virus on sitkeää tekoa

Juventuksentodettu koronatartunta on uskomattoman sitkeä. Dybalalla todettiin virus kuusi viikkoa sitten, ja argentiinalaishyökkääjä on CNN :n mukaan edelleen viruspositiivinen.

Dybala sai koronaviruksen ensimmäisten Juventus-pelaajien joukossa kuten puolustaja Daniele Rugani ja ranskalainen keskikenttäpelaaja Blaise Matuidikin.

Dybala on toipunut oireista, mutta hänelle tehdyt testit ovat olleet edelleen positiivisia. Testejä on tehty neljä, joista kaksi ensimmäistä on analysoitu. Kolmas ja neljäs testi ovat vielä käsittelemättä.

– Dybala on edelleen positiivinen, mutta ilmoitamme heti, kun hän on antanut negatiivisen näytteen, Juventuksen tiedottaja vahvisti tilanteen CNN:lle.

Dybala kertoi omasta ja tyttöystävänsä sairastumisesta Instagramissa 21. maaliskuuta. Hän on kertonut kärsineensä voimakkaista taudin oireista, mutta oireet helpottivat viikossa.

Rugani ja Matuidi ovat jo antaneet negatiivisen virustestin.

Italian koronavirustilanne on Euroopan ja maailman pahimpia. Maan 60 miljoonan asukkaan väestössä oli todettu Worldometer-sivuston mukaan yli 205 000 tartuntaa ja 27 967 viruksen uhria perjantaihin mennessä.