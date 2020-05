Kello tikittää Euroopan suurille jalkapallosarjoille – Saksan Bundesliigan nopea jatkuminen vaikuttaa melko todennäköiseltä.

Englannin, Espanjan, Saksan ja Italian jalkapalloliigat ovat vakuuttaneet haluavansa viedä sarjakautensa päätökseen, mutta kello käy.

Brittimedian mukaan Englannin Valioliigan seurojen on määrä äänestää kauden mahdollisesta jatkumisesta ensi perjantaina.

Jatkumisajankohdaksi on väläytelty kesäkuun 8. päivää. Britannian hallituksen määräämät nykyiset liikkumisrajoitukset ovat voimassa 7. toukokuuta saakka.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Daily Telegraph -lehti uutisoi lauantaina, että Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Norwich ja pienemmässä määrin Aston Villa vastustavat ajatusta pelien viemisestä niin sanotuille neutraaleille stadioneille.

Brightonin toimitusjohtaja Paul Barber ilmoitti seuran kotisivuilla, ettei hän hyväksy pelejä neutraaleilla stadioneilla, vaikkei yleisöä olisi paikalla.

– Yhdeksästä jäljellä olevasta ottelustamme viisi on kotipelejämme. Kaikki viisi peliä ovat hyvin vaikeita, ja niistä neljä on Euroopan suurimpiin kuuluvia seuroja vastaan, Barber puntaroi kotikenttäedun menettämistä.

Ministeri tukee Bundesliigaa

Saksan Bundesliiga tähtää kauden jatkumiseen 16. toukokuuta. Päätös saattaa syntyä keskiviikkona, vaikka liigaseuroista Köln ilmoitti perjantaina kolmesta koronavirustapauksesta.

Saksassa kausi jatkuisi ilman katsojia. Jatkumiskaavailut nytkähtivät viikonloppuna eteenpäin, kun sisäministeri Horst Seehofer ilmaisi Bild-lehdessä tukevansa liigan suunnitelmia.

Italian Serie A:n seurat ilmoittivat perjantaina haluavansa palata peleihin, vaikka urheiluministeri Vincenzo Spadafora on sanonut, että kauden jatkomahdollisuudet ovat pienet.

Italian jalkapalloliiton FIGC:n on määrä päättää 8. toukokuuta, mitä loppukaudelle tehdään.

Espanjan liigassa pelit jatkuisivat luultavasti kesäkuussa. Pääministeri Pedro Sanchez ilmoitti lauantaina, että päätäntävalta on lajiliitolla ja pääsarjalla.

Raha painaa vaakakupissa

Sarjojen jatkuminen riippuu maiden koronaviruslinjauksista. Katsojia stadioneilla tuskin enää tällä kaudella nähdään.

Kauden päättymiset kesken tietäisivät valtavia rahallisia tappioita.

Valioliiga on arvioinut, että se menettäisi noin miljardi puntaa eli yli miljardi euroa, jos kautta ei enää pelattaisi. Espanjan liigan johto on puhunut miljardista eurosta. Italian ja Saksan liigojen on arvioitu kärsivän 700–800 miljoonan euron menetykset kauden lopullisesta keskeytymisestä.

Iso osa rahoista tulee tv-sopimuksista, joten siksi pelejä halutaan jatkaa.

Ranskan ja Hollannin liigakaudet on jo lopetettu kesken. Belgiassa vastaava päätös saattaa syntyä maanantaina.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on ilmoittanut, että sarjojen on päätettävä 25. toukokuuta mennessä loppukausistaan. Loputtomiin ratkaisuja ei voida venyttää, jotta ensi kaudet pystyttäisiin pelaamaan mahdollisimman normaalisti.

Uefalla on halu pelata myös Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan kaudet loppuun.