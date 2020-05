Ampumahiihtäjä Thingnes Bö laittoi uralleen kuuden vuoden takarajan

Ampumahiihdon maailmancup-voittaja Johannes Thingnes Bö ei aio pyrkiä norjalaisen maanmiehensä Ole Einar Björndalenin jalanjälkiin ja jatkaa uraansa yli 40-vuotiaaksi.

– Jatkan vuoteen 2026, ja sitten tämä on loppu. Uskon, että vuodet menevät nopeasti ja motivaationi vain vahvistuu, Thingnes Bö kertoi norjalaisen TV2-kanavan haastattelussa.

Thingnes Bö täyttää vajaan kahden viikon kuluttua 27 vuotta. Jos ura päättyy kevättalvella 2026, hän on silloin 32-vuotias.

– Italiassa järjestettävät 2026 olympialaiset ovat hyvä ja luonteva päätepiste, norjalaistähti kertoi.

Thingnes Bö on voittanut lajinsa maailmancupin kokonaiskilpailun kahtena kautena peräkkäin. MM-kisoissa hän on voittanut 20 mitalia, joista kymmenen on kultaisia. Olympialaisissa hän saavutti normaalimatkan kultaa ja kaksi hopeaa 2018.