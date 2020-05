Korona-arki tympäisee nuorta rallitähteä – Rovanperän aika on käynyt pitkäksi

Rallin MM-sarjan nuori tähti Kalle Rovanperä aloitti kauden loistavasti ja on MM-pisteissä neljäntenä kolmen osakilpailun jälkeen. Koronaviruspandemia laittoi kuitenkin rallin tauolle. Rovanperä myöntää, että meneväiselle nuorukaiselle pakkolepo on ollut välillä rankkaa. Rallikuski ei taivu etätöihin.

– Aika on käynyt pitkäksi. Ihan hyvin tämä on mennyt, mutta eipä ole oikein tekemistä. Tilanne taitaa olla tosin sama kaikilla, Rovanperä naureskelee STT:n haastattelussa.

Keski-Suomen Puuppolasta ponnistava Rovanperä, 19, on keskittynyt määrittelemättömän pitkän tauon aikana rakentelemaan omia drifting-autojaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Nyt on aikaa harrastella kaikenlaista. Itsekseen voi käydä ajelemassa, mutta ei sitä oikein mitään rallihommia pysty treenaamaan. Itselläni ei ole sellaista kilpuria, että olisi järkeä ajaa, nuorukainen summaa.

– Driftingiä olen käynyt ajamassa. Sitä puuhaa on nyt ollut, ja onhan se kiva, että on sille välillä aikaa. Se on myös ollut positiivista, että olen voinut treenata paljon fysiikkaa.

"Ei ole tullut hölmöiltyä yhtään"

Rovanperä saavutti uransa toisessa kisassa WRC-autolla palkintosijan, kun hän oli Ruotsissa helmikuussa kolmas. Monte Carlossa ja Meksikossa haastavissa oloissa järkevä ajo toi Toyota-kuskille viidennet sijat.

– Kauden aloitus oli tosi hyvä. Olen ajanut viisaita kisoja, ja tulokset ovat olleet sen mukaisia. Ei ole tullut hölmöiltyä yhtään, Rovanperä sanoo.

– Varmasti maltti on ollut tärkein juttu alkukaudesta. Oli tosi tärkeää saada tällainen alku uralle WRC:ssä.

Alkuperäisen suunnitelmansa mukaan Rovanperän oli määrä kerätä kokemusta kauden avauspuolisko ja laittaa "sukkaa syyläriin" Jyväskylästä lähtien, kun kokemus WRC-autosta karttuu. Koronapandemian vuoksi loppukauden tavoitteet menevät uusiksi.

– Tavoitteita on pakko vähän muokata. Pitää jatkaa siitä, mihin ennen taukoa jäätiin, jos vielä päästään ajamaan. Ajan myös loput rallit järjellä ja rauhallisesti, Rovanperä sanoo.

Rallin MM-sarja vedenjakajalla

Koronaviruspandemia jättää jälkensä myös autoteollisuuteen. MM-tiimien rahoitus voi olla kiven alla seuraavien vuosien aikana. Kaudeksi 2022 WRC-autot vaihtavat hybriditeknologiaan. Kansainvälinen autoliitto FIA on jahkaillut uusien sääntöjen kanssa pitkään, mikä on saanut autonvalmistajat varpailleen.

– En ole viitsinyt asiaa kovin paljon stressata. Toki mahdollisuudet ovat olemassa, että monikin asia menee huonosti aika äkkiä. Liikoja ei kannata kuitenkaan tuskailla, kun itse ei voi tehdä asialle mitään, Rovanperä tuumailee.

Rallin MM-sarjan seuraava kisa on vielä kysymysmerkki. Tämän hetken hyvin epätodennäköisen skenaarion mukaan kausi jatkuu heinäkuussa Keniassa. Elokuussa on määrä ajaa Suomessa, mutta myös Rovanperän kotikisa on vaarassa.

– Vähän vaikealta näyttää Suomen rallin osalta. Toivottavasti päästään ajamaan Jyväskylässä, koska itselle se on kauden kohokohta, Rovanperä toivoo.

– Tilanne on kuitenkin vaikea, sillä vaikka Suomessa voitaisiin järjestää ralli, pystyvätkö tiimit ja muut tulemaan ympäri maapalloa tänne? Paljon on kysymysmerkkejä ilmassa.