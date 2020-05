Norjalaisravuri sai kutsun Elitloppetiin

Elitloppet juostaan toukokuun lopulla Solvallassa. Finaalin paras palkitaan kolmella miljoonalla kruunulla. Norjalainen Looking Superb on seitsemäs Elitloppetiin kutsuttu hevonen.

Looking Superb on toinen Norjassa syntynyt ravuri, joka nähdään Elitloppetissa. Pia Huusarin valmentama Chief Orlando on myös Norjasta lähtöisin. Katja Melkon Elian Web on Suomessa syntynyt.

Looking Superb kilpaili jo viime vuonna Elitloppetissa, mutta laukka finaalissa pilasi hyvän sijoituksen, Nyt on revanssin paikka.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Viime vuoden Prix d’Ameriquessa ori otti kakkossijan. Elian Webin voittamassa Paralympiatravetin finaalissa huhtikuussa Looking Superb sijoittui viidenneksi. Sen startin jälkeen hevonen siirtyi ranskalaisen Jean-Michel Baziren tallista Frode Hamrelle.

Elitloppetissa ajetaan kaksi kahdeksan hevosen karsintalähtöä, joista kummastakin neljä parasta jatkaa finaaliin.

Elitloppet 2020 -kutsutut hevoset:

Vivid Wise As (valmentaja Björn Goop)

Elian Web (Katja Melkko)

Chief Orlando (Pia Huusari)

Attraversiamo (Svante Båth)

Tae Kwon Deo (Adrian Kolgjini)

Missle Hill (Daniel Redén)

Looking Superb (Frode Hamre)