Juniorijalkapallon suurtapahtuman Helsinki Cupin järjestäminen yhä auki – aluehallintoviraston lausunto ratkaisee

Juniorijalkapallon suurtapahtuman Helsinki Cupin järjestäminen 6.–11. heinäkuuta on yhä harkinnan alla. Torstaina kokoontunut Helsinki Cupin hallitus odottaa päätöstään varten lausuntoa aluehallintovirastolta.

Valtioneuvosto on linjannut, että yli 500 hengen yleisötapahtumat on kielletty heinäkuun loppuun saakka. Joukkokokoontumiset on rajoitettu toukokuun loppuun alle kymmeneen henkeen ja kesäkuun alusta alle 50 henkeen.

Hallituksen helpotettua koronarajoituksia ulkoharrastuspaikat avataan 14. toukokuuta, ja urheilukisat ja -sarjat voidaan käynnistää 1. kesäkuuta alkaen.

– Sarjajalkapallo alkaa, huvipuistot ovat valmiina avaamaan. Ehkä ne ovat meille sopivia indikaattoreita, kertoo Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne toiveikkaasti STT:lle.

Helsinki Cup on järjestetty 44 kertaa.