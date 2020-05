ESPN: Päätös NBA-koripallokauden jatkosta voi viipyä, varoitti liigan toimitusjohtaja

Silverin mukaan ei ole takeita siitä, että katsojat voisivat palata NBA-peleihin totutussa määrin ensi kaudellakaan. NBA:n tuloista noin 40 prosenttia kytkeytyy ottelutapahtumiin.

– Tämä voi olla meidän elinaikamme suurin haaste, Silver sanoi.

Silver piti parhaana mahdollisuutena NBA-pelien keskittämistä yhdelle tai kahdelle paikkakunnalle, jos keskeytynyt kausi pelataan loppuun.

– Ei ole järkeä lisätä riskiä lennättämällä teitä kaupungista kaupunkiin, jos katsojia ei kuitenkaan ole peleissä.

Varausjärjestyksen arvonta siirtyy

NBA kertoi nettisivuillaan, että uusien pelaajien varaustilaisuuden valintajärjestyksen arvonta eli Draft Lottery siirtyy jonnekin tulevaisuuteen. Arvonta oli tarkoitus järjestää 19. toukokuuta Chicagossa, mutta koska runkosarjaa ei pelattu loppuun, ei ole selvää, mitkä joukkueet jäisivät pois pudotuspeleistä ja tulisivat mukaan arvontaan.

NBA:n uusien pelaajien varaustilaisuus on alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus järjestää 25. kesäkuuta.

Aiemmin tällä viikolla kerrottiin, että NBA-pelaajille sallitaan yksilöharjoittelu seurojen tiloissa perjantaista lähtien, mutta vain niillä paikkakunnilla, joilla osavaltio ja paikallishallinto ovat höllentäneet koronarajoituksia.

Yksilöharjoittelussakin riittää turvallisuusohjeita. Kentällä saa olla yhtä aikaa vain neljä pelaajaa, joista jokaisen on heiteltävä omaan koriin. Pallon syöttely on kielletty eikä valmentajia saa olla paikalla. Levypalloja ottavalla henkilöstöllä on oltava maskit kasvoillaan ja hanskat käsissään.