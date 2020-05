Valioliigassa kahtiajakoa puolueettomista pelipaikoista – Watford viimeisin vastustaja

Jalkapallon Englannin Valioliigan seurat pähkäilevät maanantaina reittejä ulos koronaviruksen tuomasta pysähdyksestä, mutta kovinkaan yksimielistä keskustelua tuskin on luvassa. Ajatus loppukauden eli jäljellä olevien 92 ottelun pelaamisesta puolueettomilla kentillä kun ei miellytä sarjan häntäpään seuroja.

Aiemmin Brighton ja Aston Villa ovat ilmaisseet vastustavansa neutraaleja pelipaikkoja, ja viimeisimpänä mielipidettään toi julki Watford. Sarjapaikkansa puolesta pelkäävän kuusikon täydentävät Norwich, West Ham ja Bournemouth. Kotiedun menettäminen arveluttaa paikasta auringossa taistelevia seuroja.

– Valioliigassa ei ole epäitsekkyyttä. Siinä on 20 erilaista näkemystä, jokaisella seuralla on oma lehmä ojassa. Joskus nämä näkemykset ovat yhteneväisiä, mutta useimmiten jokainen suojelee omia intressejään, Watfordin seurajohtaja Scott Duxbury muotoili The Times -lehdessä Sky Sportsin mukaan.

– Niinpä jotkin seurat ovat mielellään (kauden uudelleen aloittamisen ohjelman) Project Restartin takana. Tuossa formaatissa on etuja; Liverpool voi voittaa mestaruuden, muut voivat napata paikat eurokentille tai taistella sarjassa vielä ylöspäin. Mutta ainakin kuusi seuraa – ja uskoisin että muitakin on – on huolissaan siitä, mitä tuollainen yhdeksän pelin miniliiga oikein tuo. Ja Valioliigalla on velvollisuus huomioida noita huolia.

Kauden on kaavailtu jatkuvan yleisöltä suljetuilla, bioturvallisilla stadioneilla. Watford-pomo kuitenkin muistuttaa koronatilanteen arvaamattomuudesta.

– Covid-19:n kanssa ei ole olemassa sellaista kuin täysin turvallinen ympäristö, pelaamme sitten missä pelaammekaan. Poliisi on puhunut siitä, kuinka fanit uhmaavat koronarajoituksia jalkapallon taas jatkuessa. Se on viranomaisten huolena, mutta uskoisin, että meillä olisi enemmän kontrollia kannattajien suhteen, jos pelaamme omilla kentillämme.

Maanantainen kokous piti järjestää tämän viikon perjantaina, mutta sitä siirrettiin Britannian pääministerin Boris Johnsonin sunnuntaina tulevan tilannekatsauksen takia. Pääministeriltä odotetaan suuntaviivoja rajoitusten suhteen.

Kauden jatkamiseksi Valioliigan jatkokaavailujen on saatava hyväksyntä vähintään 14 seuralta. Sarjassa pelaa 20 seuraa.