Mediatietojen mukaan neuvottelut jatkosopimuksesta saksalaiskuljettajan ja Ferrarin kanssa ovat kariutuneet. Asiasta odotetaan virallista vahvistusta lähiaikoina.

Vettel on ajanut Ferrarilla vuodesta 2015, ja hänen nykyinen sopimuksensa on katkolla kauden lopussa. Lähtö Ferrarilta saattaa tietää Vettelin F1-uran päättymistä, sillä muissa huipputalleissa tuskin on paikkaa hänelle.

Vettel voitti maailmanmestaruutensa Red Bullilla 2010-luvun alussa. Ferrarilla hän on yltänyt 14 gp-voittoon.