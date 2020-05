Zlatan palasi Italiaan ja suuntasi kahden viikon karanteeniin

Ruotsalaistähti Zlatan Ibrahimovic suuntasi maanantaina Milanon lentokentältä kahden viikon karanteeniin AC Milanin harjoituskeskukseen Milanelloon. Jalkapallon Serie A -joukkueiden yhteisharjoittelu on alkamassa 18. toukokuuta, ja Ibrahimovic pääsee mukaan karanteenin jälkeen.

Italiaan tullessaan hän oli sonnustautunut kasvomaskiin ja käsineisiin.

Zlatan, 38, vietti pari viime kuukautta kotimaassaan Ruotsissa ja harjoitteli Hammarbyn kanssa. Hän on Hammarbyn osaomistaja.

– Olen niin kiitollinen siitä, että olen saanut harjoitella täällä, kun Euroopassa kaikki on pysähdyksissä. Italiassa et voi harjoitella, on pysyttävä sisätiloissa. Täällä treeneissä on hyvä vauhti, pelaajat ovat nuoria ja nälkäisiä, Zlatan kommentoi huhtikuussa.

Serie A meni tauolle 12. maaliskuuta koronaviruspandemian takia.