Odottamaton tauko oli etu kärkijoukkue Bayernille

Englannin jalkapallomaajoukkueen takavuosien tähtipelaajan Gary Linekerin lausahdusta " 22 miestä jahtaa palloa 90 minuutin ajan, ja lopussa Saksa voittaa" voisi soveltaa Saksan Bundesliigaan muodossa "18 joukkuetta taistelee 34 kierrosta mestaruudesta, ja lopulta Bayern München voittaa".

Bayern on kahminut seitsemän peräkkäistä mestaruutta eikä kahdeksas ole kaukana. Etumatka toisena olevaan Dortmundiin on neljä pistettä.

Viikonloppuna Bundesliiga on tarkoitus potkaista jatkumaan ensimmäisenä huippusarjana koronaviruksen aiheuttaman tauon jälkeen.

– Oli todella kiva olla jälleen kentällä. Huomasi, että kaikki odottavat ensimmäistä peliä ja olivat todella nälkäisiä, puolustaja David Alaba tuumi Bayernin verkkosivuilla harjoitusten jälkeen.

Kovatehoisen ja pelinomaisen koko joukkueen harjoittelun määrä jää vähiin ennen kauden jatkumista, mutta jäljellä olevat yhdeksän kierrosta tahkotaan kuudessa viikossa.

– Loukkaantumisriski kasvaa, Mönchengladbachin urheilutoimenjohtaja Max Eberl viittasi uutistoimisto DPA:n haastattelussa tiiviiseen loppuohjelmaan.

Vammoja talouspuolella

Bayern kohtaa sunnuntaina vierasviheriöllä Union Berlinin, joka on pelannut vahvan debyyttikauden pääsarjassa. Seuroina ne ovat sarjan ääripäät.

Berliinin itäosien kulttiseuran Unionin touhussa maistuu kotikutoisuus, ja pienen yhteisön merkitys seuralle on valtava. Fanit olivat esimerkiksi kymmenisen vuotta sitten mukana stadionin rakennustalkoissa.

Union on pikkuseura, jonka pitää laskea rahansa tarkkaan normaaleissakin olosuhteissa. Bayern puolestaan on yksi niistä, joihin koronavirus iski vähiten. Vakavarainen suurseura ei ole kaatumassa, mutta monen pienen seuran kohtalo voi olla kova.

Jalkapallolehti Kicker kertoi huhtikuussa konkurssin uhkaavan peräti 13:a kahden korkeimman sarjatason joukkuetta. Näistä neljä pelaa Bundesliigassa ja loput 2. Bundesliigassa. Liigaorganisaatio DFL ei vahvistanut asiaa, mutta on myöntänyt ajan vaikeuden.

Kauden jatkaminen ei poista taloushuolia, vaikka televisiotuloista kertyy muhkea potti. Ottelut pelataan tyhjille katsomoille, joten Euroopan yleisövetoisimman sarjan seurat eivät saa pääsylippu- ja oheismyyntituloja. Toisaalta ottelutapahtumien järjestämiskulut pienenevät.

Tauossa on hopeareunus

Tauko on voinut tehdä myös hyvää. Moni joukkue on vaeltanut loukkaantumissumassa, mutta nyt osa pelaajista on kuntoutunut Bayernin maaliruiskun Robert Lewandowskin tavoin.

– "Lewy" on huippukunnossa, Bayernin päävalmentaja Hansi Flick lupasi DPA:n mukaan.

Tauko on antanut opiskeluaikaa Flickille, joka nousi marraskuussa Niko Kovacin paikalle. Apuvalmentajana kauden aloittanut Flick nosti joukkueen neljänneltä sijalta kärkeen ja palkittiin jatkosopimuksella.

Kenestä olisi Bayernin (55 pistettä) mestaruusjahdin katkaisijaksi? Dortmund (51), Leipzig (50) ja Mönchengladbach (49) yrittävät horjuttaa, mutta kolmikosta vain Mönchengladbach on onnistunut voittamaan Bayernin tällä kaudella ja vierailee Münchenissä kesäkuussa. Leipzig ylsi kahdesti tasatulokseen. Bayern murjoi Dortmundin 4–0, ja toinen kohtaaminen on toukokuun lopussa.

Lauantaina Dortmund kohtaa naapuriseura Schalken, Leipzig Freiburgin, ja Mönchengladbach vierailee Frankfurtissa.