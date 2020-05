Hippos erotti toimitusjohtajansa: "Luottamuksessa ei ole välivaihetta"

Raviurheilusta vastaava Suomen Hippos kertoi perjantaina erottaneensa toimitusjohtajansa Vesa Mäkisen. Päätös syntyi torstaina Hippoksen hallituksen kokouksessa, mutta Hippoksen puheenjohtaja Juha Rehula ei halunnut valottaa sen taustoja.

– Luottamus on asia, jossa ei ole välivaihetta. Sitä joko on tai ei ole, Rehula luonnehti.

Raviurheilu on ollut tauolla koronaviruspandemian takia. Myös Hippoksen päätöksenteko on ollut Rehulan mukaan lujilla, ja hallitus on kokoontunut viikoittain.

– Tänä aikana on pitänyt sietää ja kestää epävarmuutta. Se koskee koko alaa, Rehula sanoi.

Testiravit ovat alkamassa maanantaina Joensuusta. Kuusien testiravien jälkeen kisatahti tiivistyy kesäkuussa. Rehulan mukaan on mahdotonta ennustaa, koska yleisö pääsee radoille.

Hippoksen toimitusjohtajuutta hoitaa jalostusjohtaja Minna Mäenpää, kunnes Hippoksen hallitus on valinnut uuden toimitusjohtajan.