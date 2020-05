Koronaviruspandemia pani maaliskuussa stopin huippu-urheilulle Serbian tennisässä Novak Djokovicin kannalta pahaan aikaan. Vuoden ensimmäisen grand slam -turnauksen eli Australian avoimet voittanut Djokovic kiisi 18 peräkkäisvoiton putkessa, kunnes korona katkaisi kauden.

Australian avoimet jo kahdeksannen kerran voittaneella Djokovicilla on yhteensä 17 grand slam -mestaruutta. Hän on kolmen mestaruuden päässä listaykkösestä Sveitsin Roger Federeristä. Espanjan Rafael Nadalilla grand slam -titteleitä on 19.

Vajaan viikon päästä 33 vuotta täyttävä Djokovic ei ole vaipunut koronatauolla synkkyyteen.

– Minulla on urheilussa vielä paljon saavutettavaa. Voin pelata 40-vuotiaaksi, Djokovic suunnittelee.

Hän on ollut maailmanlistan ykkösenä kaikkina aikoina 282 viikkoa.