Espanjan liigaseurat aloittavat maanantaina joukkueharjoitukset – Barcelonalla ja Real Madridilla kymmenen hengen ryhmärajoitus

Maanantai on merkittävä päivä eurooppalaisen jalkapallon kannalta, kun joukkueharjoituksiin pääsevät koronapandemian takia pitkällä tauolla olleet Espanjan liigan pelaajat.

Koska pandemia on Espanjassa hieman hellittänyt, maan päättäjät ovat höllänneet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi asettamiaan rajoituksia. Tämä merkitsee sitä, että yksilöllisesti harjoitelleet jalkapalloilijat pääsevät joukkuetreeneihin.

Barcelonan ja Real Madridin pelaajilla on lupa harjoitella enintään kymmenen hengen ryhmissä. Näille seuroille raja on asetettu siksi, että koronaviruspandemia on Espanjassa riehunut pahimmin Katalonian ja Madridin seuduilla.

Myös Italiassa joukkueharjoitukset pääsevät vauhtiin maanantaina.

Espanjan liigan alkamispäiväksi on suunniteltu 12. kesäkuuta.