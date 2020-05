Koripallolegendan kengät huudettiin ennätyssummalla – ensimmäisille "Air Jordaneille" hintaa yli puoli miljoonaa

Koripalloikonivanhoille pelikengille kertyi odottamattoman paljon hintaa sunnuntaina päättyneessä huutokaupassa. Huutokauppakamari Sotheby's kertoi , että Jordanin NBA-tulokaskaudellaan 1984–85 käyttämät kengät on huudettu 560 000 dollarilla eli noin 518 000 eurolla. Summa on suurin urheilujalkineista huudettu kautta aikain.

Kun Niken tekemät "Air Jordan 1"-kengät tulivat myyntiin, alkuarvioissa hinnan odotettiin kohoavan jopa 150 000 taalaan. Hinta räjähti kuitenkin lähes nelinkertaiseksi, ehkä osin siksi, että Jordan on kuitenkin noussut jälleen maailman kuuluisimmaksi koripalloilijaksi ESPN:n esittäessä maailmanlaajuisesti kohuttua ja seurattua "The Last Dance" -dokumenttisarjaa. Sarja kertoo Jordanin urasta ja siitä, kuinka hän ja Chicago Bulls hakivat kuudetta NBA-mestaruuttaan kaudella 1997–98.

Aiempi urheilujalkine-ennätys Sotheby's-kaupassa tehtiin viime vuonna, kun vuodelta 1972 peräisin olevat Niken "Moon Shoe"-nimellä tunnetut juoksukengät myytiin 437 500 dollarilla eli noin 405 000 eurolla.

