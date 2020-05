Kolminkertainen F1-mestari ei jättänyt ratkaisukisaa kesken, vaikka bensa loppui – Jack Brabhamin kuolemasta kuusi vuotta

Jack Brabham voitti F1-sarjan kolmesti, mutta jo mestaruuksista ensimmäinen sinetöi hänen paikkansa autourheilun kaanonissa.

Kyseessä oli kauden 1959 päätöskilpailu Yhdysvalloissa, ja australialainen Brabham oli matkalla mestariksi. Kilpailun päätöskierroksella hänen Cooperistaan loppui bensa.

Brabham nousi autostaan, muttei suostunut antamaan periksi. Vaikka kilpailu oli imenyt miehestä voimia, hän lähti työntämään Cooperiaan kohti ruutulippua ylämäkeen.

Matkaa ei ollut paljoa jäljellä, mutta harvoin formula-autoa on työntämällä maaliin viety. Brabham kuitenkin pääsi perille, sijoittui neljänneksi ja juhli ensimmäistä F1-mestaruuttaan.

Tarinan arvoa ei himmennä, että mestaruus olisi itse asiassa tullut joka tapauksessa hänen pahimpien haastajiensa päätöskilpailun sijoitusten perusteella.

Brabhamin kuolemasta tulee tiistaina kuluneeksi kuusi vuotta. F1-sarjan kolminkertainen maailmanmestari kuoli 19. toukokuuta 2014 kotonaan 88-vuotiaana.

Brabham voitti F1-sarjan myös vuosina 1960 ja 1966. Kolmesta mestaruudesta viimeisin tuli hänen ja Ron Tauranacin perustamassa Brabham-tallissa.

Brabham on ainoa F1-kuljettaja, joka on yltänyt mestaruuteen nimikkotallissaan ja nimikkoautollaan. Hän on myös kautta aikain ensimmäinen australialainen F1-mestari ja ensimmäinen sarjan takamoottorisella autolla voittanut kuljettaja.

Brabhamia ei tunnettu suupalttina

Brabham on muistellut kauden 1959 päätöskisaa muun muassa vuoden 2004 omaelämäkerrassaan The Jack Brabham Storyssa.

– Kuulin yleisön huutavan, kannustavan ja taputtavan. Minulle on sanottu, että he villiintyivät. Moottoripyöräpoliisit saapuivat. Tilanne oli hyvin kummallinen, kun yritin työntää F1-autoani maaliin mestaruuden ratkaisseessa gp:ssä moottoripyöräsaattueessa, Brabham kertoi Reutersin mukaan.

Brabham tunnettiin vähäpuheisena miehenä, joka antoi tekojensa puhua puolestaan.

Myös hänen pojistaan Geoff, Gary ja David B rabhamista tuli kilpa-ajajia. Geoffin ja Davidin meriittilistalta löytyvät muun muassa Le Mansin 24 tunnin ajon voitot.